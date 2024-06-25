Без победы. Бразилия взяла неубедительный старт на Копа Америка
Пентакампеоны не сломили сопротивление Коста-Рики
Сборная Бразилии провела первый матч на групповой стадии розыгрыша Кубка Америки 2024, в котором померилась силами с командой Коста-Рики.
Игра завершилась вничью 0:0.
В другом матче 1-го тура в группе D Копа Америка сборная Колумбии обыграла команду Парагвая – 2:1.
Напомним, сборная Бразилия в истории девять раз брала трофей Кубка Америки и занимает третье место по общему количеству титулов, уступая сборным Аргентины и Уругвая (по 15 побед).
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект назвал вероятного триумфатора Копа Америка 2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Французы ведут борьбу за победы в группе, а поляки – только за свой престиж
Такая информация появилась на фоне слухов о прекращении существования днепровской команды