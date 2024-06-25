Сборная Бразилии провела первый матч на групповой стадии розыгрыша Кубка Америки 2024, в котором померилась силами с командой Коста-Рики.

Игра завершилась вничью 0:0.

В другом матче 1-го тура в группе D Копа Америка сборная Колумбии обыграла команду Парагвая – 2:1.

Напомним, сборная Бразилия в истории девять раз брала трофей Кубка Америки и занимает третье место по общему количеству титулов, уступая сборным Аргентины и Уругвая (по 15 побед).

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект назвал вероятного триумфатора Копа Америка 2024.