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25.06.2024 04:00 – 45+ 0 : 0
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Кубок Америки
25 июня 2024, 08:32 | Обновлено 25 июня 2024, 08:44
567
0

Без победы. Бразилия взяла неубедительный старт на Копа Америка

Пентакампеоны не сломили сопротивление Коста-Рики

25 июня 2024, 08:32 | Обновлено 25 июня 2024, 08:44
567
0
Без победы. Бразилия взяла неубедительный старт на Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии провела первый матч на групповой стадии розыгрыша Кубка Америки 2024, в котором померилась силами с командой Коста-Рики.

Игра завершилась вничью 0:0.

В другом матче 1-го тура в группе D Копа Америка сборная Колумбии обыграла команду Парагвая – 2:1.

Напомним, сборная Бразилия в истории девять раз брала трофей Кубка Америки и занимает третье место по общему количеству титулов, уступая сборным Аргентины и Уругвая (по 15 побед).

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект назвал вероятного триумфатора Копа Америка 2024.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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