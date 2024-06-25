Искусственный интелект назвал вероятного триумфатора Копа Америка 2024

Суперкомпьютер Opta Analyst проанализировал шансы на победу у сборных команд, которые принимают участие в розыгрыше Копа Америка 2024.

Главным фаворитом у искусственного интелекта является сборная Аргентины. Ее возможная победа оценивается с вероятностью 35,7%.

В топ-3 фаворитов также входят команды Бразилии (18,1%) и Уругвая (14,2%).

Ниже располагаются сборные США (8,7%), Колумбии (7%) и Мексики (6,3%).

Как известно, действующим победителем Копа Америка является команда Аргентины. На турнире в 202211 году, который проходит в Бразилии, она в финале со счетом 1:0 переиграла команду хозяев во главе с Неймаром.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект скорректировал шансы Украины на Евро-2024.