Новый взгляд. Искусственный интеллект скорректировал шансы Украины на Евро

Суперкомпьютер Opta Analyst после матчей 2-го тура групповой стадии Евро-2024 обновил шансы команд на выход в плей-офф турнира.

Искусственный интеллект уверен, что у сборной Украины имеется 59,77% на выход в 1/8 финала чемпионата Европы 2024. Среди всех команд, которые играют в группе Е, это наименьший показатель.

Лидерами квартета на выход в плей-офф являются сборные Румынии и Бельгии – 83,72% и 82,06% соответственно. Шансы команды Словакии оцениваются показателем в 67,33%.

Что до итоговой победы на Евро-2024, то тут фаворит – сборная Франции (18,76%). Затем в рейтинге идут Германия, Англия и Испания (17,86%, 16,60% и 14,42%). Вероятная победа украинской сборной на Евро-2024 оценивается в 0,29%.