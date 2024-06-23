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Сборная УКРАИНЫ
23 июня 2024, 13:14 | Обновлено 23 июня 2024, 13:56
2820
4

Новый взгляд. Искусственный интеллект скорректировал шансы Украины на Евро

Суперкомпьютер Opta Analyst провел перерасчет котировок

23 июня 2024, 13:14 | Обновлено 23 июня 2024, 13:56
2820
4
Новый взгляд. Искусственный интеллект скорректировал шансы Украины на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Суперкомпьютер Opta Analyst после матчей 2-го тура групповой стадии Евро-2024 обновил шансы команд на выход в плей-офф турнира.

Искусственный интеллект уверен, что у сборной Украины имеется 59,77% на выход в 1/8 финала чемпионата Европы 2024. Среди всех команд, которые играют в группе Е, это наименьший показатель.

Лидерами квартета на выход в плей-офф являются сборные Румынии и Бельгии – 83,72% и 82,06% соответственно. Шансы команды Словакии оцениваются показателем в 67,33%.

Что до итоговой победы на Евро-2024, то тут фаворит – сборная Франции (18,76%). Затем в рейтинге идут Германия, Англия и Испания (17,86%, 16,60% и 14,42%). Вероятная победа украинской сборной на Евро-2024 оценивается в 0,29%.

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Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Analyst
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Комментарии 4
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Карабас Барабас
Дурний він, наш шанс там дорівнює 0
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0
Harun Bakircioğlu
А мельче картинку с цифрами не получилось сделать?
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0
Boodya
А куди пропали новини про продаж Судакова, які були до євро мало не щодня? Не на часі?
Я не одноразово казав, що його продадуть після не раніше закінчення Євро..і то не факт
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0
Олег Мандрівник
Ну 0,29% всё таки больше чем 0
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0
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