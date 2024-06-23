Новый взгляд. Искусственный интеллект скорректировал шансы Украины на Евро
Суперкомпьютер Opta Analyst провел перерасчет котировок
Суперкомпьютер Opta Analyst после матчей 2-го тура групповой стадии Евро-2024 обновил шансы команд на выход в плей-офф турнира.
Искусственный интеллект уверен, что у сборной Украины имеется 59,77% на выход в 1/8 финала чемпионата Европы 2024. Среди всех команд, которые играют в группе Е, это наименьший показатель.
Лидерами квартета на выход в плей-офф являются сборные Румынии и Бельгии – 83,72% и 82,06% соответственно. Шансы команды Словакии оцениваются показателем в 67,33%.
Что до итоговой победы на Евро-2024, то тут фаворит – сборная Франции (18,76%). Затем в рейтинге идут Германия, Англия и Испания (17,86%, 16,60% и 14,42%). Вероятная победа украинской сборной на Евро-2024 оценивается в 0,29%.
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