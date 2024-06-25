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Кубок Америки
Бразилия
25.06.2024 04:00 – FT 0 : 0
Коста-Рика
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Кубок Америки
25 июня 2024, 15:57 | Обновлено 25 июня 2024, 16:46
128
0

Бразилия – Коста-Рика – 0:0. Слабый старт пентакампеонов. Видеообзор матча

Смотрите лучшие видеофрагменты поединка 1-го тура Копа Америка 2024

25 июня 2024, 15:57 | Обновлено 25 июня 2024, 16:46
128
0
Бразилия – Коста-Рика – 0:0. Слабый старт пентакампеонов. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 24 на 25 июня состоялся матч 1-го тура Кубка Америки, в котором встречались сборные Бразилии и Коста-Рики.

Поединок завершился нулевой ничьей. Бразильцы нанесли 19 ударов по воротам соперника, а соперники – только два.

На 30-й минуте гол Маркиньоса был отменен из-за офсайда.

Бразилия и Коста-Рика набрали по одному очку после первого тура.

Копа Америка 2024. Группа D, 1-й тур

24 июня, Инглвуд (Калифорния, США)

Бразилия – Коста-Рика – 0:0

Видеообзор матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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