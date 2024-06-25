25.06.2024 04:00 – FT 0 : 0
Кубок Америки25 июня 2024, 15:57 | Обновлено 25 июня 2024, 16:46
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Бразилия – Коста-Рика – 0:0. Слабый старт пентакампеонов. Видеообзор матча
Смотрите лучшие видеофрагменты поединка 1-го тура Копа Америка 2024
25 июня 2024, 15:57 | Обновлено 25 июня 2024, 16:46
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В ночь с 24 на 25 июня состоялся матч 1-го тура Кубка Америки, в котором встречались сборные Бразилии и Коста-Рики.
Поединок завершился нулевой ничьей. Бразильцы нанесли 19 ударов по воротам соперника, а соперники – только два.
На 30-й минуте гол Маркиньоса был отменен из-за офсайда.
Бразилия и Коста-Рика набрали по одному очку после первого тура.
Копа Америка 2024. Группа D, 1-й тур
24 июня, Инглвуд (Калифорния, США)
Бразилия – Коста-Рика – 0:0
Видеообзор матча
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