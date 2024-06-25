В ночь с 24 на 25 июня состоялся матч 1-го тура Кубка Америки, в котором встречались сборные Бразилии и Коста-Рики.

Поединок завершился нулевой ничьей. Бразильцы нанесли 19 ударов по воротам соперника, а соперники – только два.

На 30-й минуте гол Маркиньоса был отменен из-за офсайда.

Бразилия и Коста-Рика набрали по одному очку после первого тура.

Копа Америка 2024. Группа D, 1-й тур

24 июня, Инглвуд (Калифорния, США)

Бразилия – Коста-Рика – 0:0

Видеообзор матча