Кубок Америки28 июня 2024, 00:18 |
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Уругвай – Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 28 июня и стартует в 04:00
28 июня 2024, 00:18 |
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28 июня в 04:00 в американском городе Ист-Ратерфорд состоится матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Уругвая и Боливии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе С, кроме Уругвая и Боливии, играют Панама и США.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Уругвай – Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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