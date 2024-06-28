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Кубок Америки
Уругвай
28.06.2024 04:00 - : -
Боливия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
28 июня 2024, 00:18 |
15
0

Уругвай – Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 28 июня и стартует в 04:00

28 июня 2024, 00:18 |
15
0
Уругвай – Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Уругвая

28 июня в 04:00 в американском городе Ист-Ратерфорд состоится матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Уругвая и Боливии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме Уругвая и Боливии, играют Панама и США.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Уругвай – Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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