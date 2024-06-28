28 июня в 04:00 в американском городе Ист-Ратерфорд состоится матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Уругвая и Боливии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме Уругвая и Боливии, играют Панама и США.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Уругвай – Боливия. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция