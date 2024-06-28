Кубок Америки28 июня 2024, 20:59 | Обновлено 28 июня 2024, 21:11
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Уругвай – Боливия – 5:0. Разгром на Копа Америка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура группы C Копа Америка 2024
28 июня 2024, 20:59 | Обновлено 28 июня 2024, 21:11
133
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В ночь с 27 на 28 июня состоялся матч 2-го тура группы C Копа Америка 2024.
Сборная Уругвая разгромила команду Боливия со счетом 5:0.
Копа Америка 2024
Группа C. 2-й тур. Ист-Рузерфорд (штат Нью-Джерси., США), 27 июня
Уругвай – Боливия – 5:0
Голы: Пельистри, 8, Нуньес, 21, Араухо, 77, Вальверде, 81, Бентанкур, 89.
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Уругвай).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Уругвай).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Maximiliano Araujo (Уругвай).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Уругвай).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Пеллистри (Уругвай).
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