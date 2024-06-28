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Кубок Америки
Уругвай
28.06.2024 04:00 – FT 5 : 0
Боливия
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Кубок Америки
28 июня 2024, 07:18 | Обновлено 28 июня 2024, 08:15
196
0

Уругвай разгромил Боливию на Кубке Америки

Отличились пять разных футболистов

28 июня 2024, 07:18 | Обновлено 28 июня 2024, 08:15
196
0
Уругвай разгромил Боливию на Кубке Америки
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня в американском городе Ист-Ратерфорд состоялся матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Уругвая и Боливии.

«Небесно-голубые» разгромного победили, в ворота боливийцев забили сразу пять разных футболистов.

В группе С, кроме Уругвая и Боливии, играют Панама и США. После второго тура у сборной Уругвая 6 очков, у Панамы и США по три, у Боливии – 0.

Кубок Америки. 2-й тур. Группа А

Уругвай – Боливия – 5:0
Голы: Пельистри (8), Нуньес (21), Араухо (77), Вальверде (81), Бентанкур (89).

Уругвай: Рочет, Оливера, Араухо, Винья (Оласа, 83), Вальверде (Бентанкур, 86), де ла Крус (де Арраскаэта, 89), Угарте, Араухо, Пельистри (Оливера, 86), Нандес, Нуньес (Суарес, 83).
Боливия: Вискарра, Роча (Медина, 74), Сагредо, Акин, Куэльяр, Фернандес (Суарес, 46), Сеспедес, Вильямиль, Вака (Куэльяр, 74), Терсерос (Чавес, 68), Альгараньяс (Террасас, 82).

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Уругвай).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Уругвай).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Maximiliano Araujo (Уругвай).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Уругвай).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Пеллистри (Уругвай).
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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