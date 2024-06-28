Уругвай разгромил Боливию на Кубке Америки

28 июня в американском городе Ист-Ратерфорд состоялся матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Уругвая и Боливии.

«Небесно-голубые» разгромного победили, в ворота боливийцев забили сразу пять разных футболистов.

В группе С, кроме Уругвая и Боливии, играют Панама и США. После второго тура у сборной Уругвая 6 очков, у Панамы и США по три, у Боливии – 0.

Кубок Америки. 2-й тур. Группа А

Уругвай – Боливия – 5:0

Голы: Пельистри (8), Нуньес (21), Араухо (77), Вальверде (81), Бентанкур (89).

Уругвай: Рочет, Оливера, Араухо, Винья (Оласа, 83), Вальверде (Бентанкур, 86), де ла Крус (де Арраскаэта, 89), Угарте, Араухо, Пельистри (Оливера, 86), Нандес, Нуньес (Суарес, 83).

Боливия: Вискарра, Роча (Медина, 74), Сагредо, Акин, Куэльяр, Фернандес (Суарес, 46), Сеспедес, Вильямиль, Вака (Куэльяр, 74), Терсерос (Чавес, 68), Альгараньяс (Террасас, 82).