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27 июня 2024, 02:58 |
15
0

Уругвай – Боливия. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

27 июня 2024, 02:58 |
15
0
Уругвай – Боливия. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня на «Мидоулендс Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Уругвая встретится со сборной Боливии. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Уругвай

Команда смогла во время прошлого цикла, меняя наставников, все-таки выйти на чемпионат мира. Но уже там толком ничего не вышло показать, поколение звезд, что было четвертым в ЮАР в 2014-м, уже не смогло предложить больше чем 4 очка в группе. Омолаживать состав взялся Марсело Бьелса. И с ним получилось мощно стартовать в новой квалификации. Было поражение Эквадору и ничья в Колумбии, но это с лихвой компенсировали победами в остальных поединках, в том числе над Бразилией и Аргентиной. Перед Копой чарруа подняли себе настроение разгромом 4:0 Мексики, пусть и в товарищеском формате. В первом туре с Панамой уже в первом тайме открыли счет, а потом, в концовке, довели его до разгромного. Но потом благодушно позволили сопернику оформить гол престижа, который ничего не менял.

Ставки на матч Уругвай – Боливия

Боливия

Сборная оспаривает у Венесуэлы статус главного аутсайдера южноамериканского футбола. Да, у нее были успехи, даже победа на Копа Америка и выходы на пару чемпионатов мира, но и то в основном не из-за класса игроков, а из-за домашнего фактора. На высокогорье Ла-Паса соперники просто задыхались. Впрочем, осенью даже там обыграли лишь кризисный Перу, уступив во всех остальных поединках. Аналогично складывались и товарищеские игры, которых в 2024-м году зеленые провели предостаточно, но без каких-либо успехов, за исключением 1:0 с Андоррой на нейтральной территории, в Алжире. На Копе пришлось играть сразу со сборной принимающей страны, США. Уже на третьей минуте Пулишич открыл счет, перед перерывом с передачи капитана оформили итоговые 2:0.

Статистика личных встреч

В 2021-м, после четырех поражений кряду, ла верде выиграли, конечно же, дома. Но в ноябре их разгромили 3:0.

Прогноз

GGBET уверен в том, что хозяева смогут добиться успеха без проблем. Ставим на победу чарруа при форе -2 гола (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Уругвай
28 июня 2024 -
04:00
Боливия
Победа Уругвая с форой (-2) 1.71 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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