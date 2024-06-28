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Кубок Америки
28 июня 2024, 16:39 |
54
0

Колумбия – Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

28 июня 2024, 16:39 |
54
0
Колумбия – Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня на «Стейт Фарм Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Колумбии встретится со сборной Коста-Рики. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Колумбия

Команда не смогла пробиться на последний чемпионат мира. Но после этого, под руководством Нестора Лоренсо, кофейные прибавили. Они не проигрывали более двух лет кряду, начиная с марта 2022-го! А это не только многочисленные товарищеские поединки, но еще и старт новой квалификации, в рамках которого прошлой осенью было по 3 победы (в том числе над Бразилией) и ничьи. Хорошо размявшись в контрольных поединках в начале лета (чего стоит 5:1 с национальной командой США). Уже в рамках 1-го тура Копы Америки, выйдя на поле против Парагвая, забили уже дважды до перерыва, оформив в итоге 2:1.

Ставки на матч Колумбия – Коста-Рика

Коста-Рика

Сборная с начала этого века пропустили только один чемпионат мира, 2010-го года в ЮАР. Причем через 4 года, в Бразилии, Кейлор Навас и компания дошли до полуфинала. Потом, правда, Los Ticos ограничивались групповым этапом, хотя в Катаре выиграли в одном из поединков. Правда, в 2023-м году сборная проиграла в четвертьфинале и Золотого Кубка, и Лиги Наций, да и в товарищеских поединках не впечатляла. Впрочем, главное, что 3:1 с Гондурасом во Фриско обеспечили право сыграть на Копе. Перед началом турнира костариканцы успели уступить Аргентине и закончить нулевой ничьей с экспериментальным составом уругвайцев, но потом подняли настроение, разгромив в начале отбора - 4:0 с Сент-Киттс и Нэвис и 3:0 с Гренадой. А уже на турнире сразу был поединок против Бразилии. И там даже без многолетнего стража ворот подопечные Густафо Альфаро оформили нулевую ничью.

Статистика личных встреч

Всего было 7 очных поединков, из которых в 6 были победы колумбийцев. И только в 2016-м, тоже в формате Копа Америка, выигрывал костариканцы.

Прогноз

GGBET не ждет борьбы со стороны костариканцев. Они потратили немало сил на бразильцев, так что можно ставить на кофейных при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,03).

Прогноз Sport.ua
Колумбия
29 июня 2024 -
01:00
Коста-Рика
Фора Колумбии (-1.5) 2.03 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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