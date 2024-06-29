В ночь с 28 на 29 июня состоялся матч 2-го тура группы D Копа Америка 2024.

Колумбия разгромила Коста-Рику (3:0) и вышла в плей-офф Копа Америка.

Голы забили: Луис Диас (с пенальти), Давинсон Санчес и Джон Кордоба.

Сборная Колумбии набрала 6 очков после двух матчей и гарантировала себе путевку в 1/4 финала.

Копа Америка 2024

Группа D. 2-й тур. Глендейл (штат Калифорния, США), 28 июня

Колумбия – Коста-Рика – 3:0

Голы: Луис Диас, 31 (пен), Давинсон Санчес, 59, Джон Кордоба, 62

Видео голов и обзор матча