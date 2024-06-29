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Кубок Америки
Колумбия
29.06.2024 01:00 – FT 3 : 0
Коста-Рика
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Кубок Америки
29 июня 2024, 21:57 | Обновлено 29 июня 2024, 22:11
56
0

Колумбия – Коста-Рика – 3:0. Пенальти от Луиса Диаса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы D Копа Америка 2024.

29 июня 2024, 21:57 | Обновлено 29 июня 2024, 22:11
56
0
Колумбия – Коста-Рика – 3:0. Пенальти от Луиса Диаса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

В ночь с 28 на 29 июня состоялся матч 2-го тура группы D Копа Америка 2024.

Колумбия разгромила Коста-Рику (3:0) и вышла в плей-офф Копа Америка.

Голы забили: Луис Диас (с пенальти), Давинсон Санчес и Джон Кордоба.

Сборная Колумбии набрала 6 очков после двух матчей и гарантировала себе путевку в 1/4 финала.

Копа Америка 2024

Группа D. 2-й тур. Глендейл (штат Калифорния, США), 28 июня

Колумбия – Коста-Рика – 3:0

Голы: Луис Диас, 31 (пен), Давинсон Санчес, 59, Джон Кордоба, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Кордоба (Колумбия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Давинсон Санчес (Колумбия).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Диас (Колумбия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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