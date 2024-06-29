Колумбия разгромила Коста-Рику и вышла в плей-офф Копа Америка
Голы забили: Луис Диас (с пенальти), Давинсон Санчес и Джон Кордоба
В ночь с 28 на 29 июня состоялся матч 2-го тура группы D Копа Америка 2024.
Колумбия разгромила Коста-Рику (3:0) и вышла в плей-офф Копа Америка.
Голы забили: Луис Диас (с пенальти), Давинсон Санчес и Джон Кордоба.
Сборная Колумбии набрала 6 очков после двух матчей и гарантировала себе путевку в 1/4 финала.
В другом матче игрового дня сыграют сборные Парагвая и Бразилии.
Копа Америка 2024
Группа D. 2-й тур. Глендейл (штат Калифорния, США), 28 июня
Колумбия – Коста-Рика – 3:0
Голы: Луис Диас, 31 (пен), Давинсон Санчес, 59, Джон Кордоба, 62
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