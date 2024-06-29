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Колумбия
29.06.2024 01:00 – FT 3 : 0
Коста-Рика
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Кубок Америки
29 июня 2024, 03:15 | Обновлено 29 июня 2024, 03:35
45
0

Колумбия разгромила Коста-Рику и вышла в плей-офф Копа Америка

Голы забили: Луис Диас (с пенальти), Давинсон Санчес и Джон Кордоба

29 июня 2024, 03:15 | Обновлено 29 июня 2024, 03:35
45
0
Колумбия разгромила Коста-Рику и вышла в плей-офф Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 28 на 29 июня состоялся матч 2-го тура группы D Копа Америка 2024.

Колумбия разгромила Коста-Рику (3:0) и вышла в плей-офф Копа Америка.

Голы забили: Луис Диас (с пенальти), Давинсон Санчес и Джон Кордоба.

Сборная Колумбии набрала 6 очков после двух матчей и гарантировала себе путевку в 1/4 финала.

В другом матче игрового дня сыграют сборные Парагвая и Бразилии.

Копа Америка 2024

Группа D. 2-й тур. Глендейл (штат Калифорния, США), 28 июня

Колумбия – Коста-Рика – 3:0

Голы: Луис Диас, 31 (пен), Давинсон Санчес, 59, Джон Кордоба, 62

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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