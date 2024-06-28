Кубок Америки28 июня 2024, 10:50 |
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Колумбия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 29 июня и стартует в 01:00
28 июня 2024, 10:50 |
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29 июня в 01:00 в американском городе Глендейл состоится матч 2-го тура группы D Кубка Америки 2024 между сборными Колумбии и Коста-Рики.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе D, кроме Колумбии и Коста-Рики, играют Бразилия и Панама.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Колумбия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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