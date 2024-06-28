29 июня в 01:00 в американском городе Глендейл состоится матч 2-го тура группы D Кубка Америки 2024 между сборными Колумбии и Коста-Рики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Колумбии и Коста-Рики, играют Бразилия и Панама.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Колумбия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция