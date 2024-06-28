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  4. Колумбия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Америки
28 июня 2024, 10:50 |
14
0

Колумбия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 29 июня и стартует в 01:00

28 июня 2024, 10:50 |
14
0
Колумбия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Колумбии

29 июня в 01:00 в американском городе Глендейл состоится матч 2-го тура группы D Кубка Америки 2024 между сборными Колумбии и Коста-Рики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Колумбии и Коста-Рики, играют Бразилия и Панама.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Колумбия – Коста-Рика. Кубок Америки 2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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