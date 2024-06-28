29 июня в 04:00 в американском городе Парадайс состоится матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Парагвая и Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме Парагвая и Бразилии, играют Колумбия и Коста-Рика.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Парагвай – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция