Кубок Америки28 июня 2024, 11:01 |
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Парагвай – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Америки 2024 состоится 29 июня и стартует в 04:00
28 июня 2024, 11:01 |
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29 июня в 04:00 в американском городе Парадайс состоится матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Парагвая и Бразилии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе С, кроме Парагвая и Бразилии, играют Колумбия и Коста-Рика.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Парагвай – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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