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Кубок Америки
28 июня 2024, 11:01 |
11
0

Парагвай – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Америки 2024 состоится 29 июня и стартует в 04:00

28 июня 2024, 11:01 |
11
0
Парагвай – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бразилии

29 июня в 04:00 в американском городе Парадайс состоится матч 2-го тура группы С Кубка Америки 2024 между сборными Парагвая и Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе С, кроме Парагвая и Бразилии, играют Колумбия и Коста-Рика.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Парагвай – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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