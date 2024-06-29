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Кубок Америки
Парагвай
29.06.2024 04:00 – FT 1 : 4
Бразилия
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Кубок Америки
29 июня 2024, 06:12 | Обновлено 29 июня 2024, 07:05
655
0

Дубль Вини Жуниора. Бразилия разгромила Парагвай и почти вышла в 1/4 финала

Бразильская команда на 99% гарантировала себе путевку в четвертьфинал

29 июня 2024, 06:12 | Обновлено 29 июня 2024, 07:05
655
0
Дубль Вини Жуниора. Бразилия разгромила Парагвай и почти вышла в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор (справа)

В ночь с 28 на 29 июня в американском городе Парадайз состоялся матч 2-го тура группы D Кубка Америки 2024

Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая со счетом 4:1. Дубль оформил форвард Реала Винисиус Жуниор.

В группе С лидирует Колумбия (6 очков), далее идет Бразилия (4), опережая Коста-Рику (1) и Парагвай (0).

Имея солидную разницу мячей, бразильцы на 99% гарантировали себе путевку в 1/4 финала.

Копа Америка 2024

Группа D. 2-й тур. Парадайз (штат Невада, США), 28 июня

Парагвай – Бразилия – 1:4

Голы: Альдерете, 48 – Винисиус Жуниор, 35, 45+6, Савио, 43, Пакета, 65 (пен)

Парагвай: Мориниго, Веласкес, Бальбуэна, Альдерете, Эспиноса (Хименес, 73), Альмирон (Соса, 78), Кубас, Вильясанти, Бобадилья (Кабальеро, 84), Энсисо (Ромеро, 73), Арсе (Барейро, 73).

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао (Габриэл, 87), Венделл, Лукас Пакета (Перейра, 79), Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 72), Гомес, Винисиус Жуниор, Родриго (Эндрик, 79), Савио (Рафинья, 72).

Предупреждения: Бальбуэна, 45+3, Венделл, 45+3, Лукас Пакета, 70, Винисиус Жуниор, 83, Кабальеро, 90+3.

Удаление: Кубас, 81.

Турнирные таблицы

События матча

81’
Адриан Кубас (Парагвай) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Пакета (Бразилия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Альдерете (Парагвай).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Бразилия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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