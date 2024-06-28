29 июня на «Эллиджент Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Парагвая встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Парагвай

Команда в 1998-2010 пережила золотую эру, когда четырежды кряду пробивалась на чемпионаты мира, в основном выходя в плей-офф. Но потом гуарани показывали все более посредственные результаты. В том числе уже и в рамках стартового отрезка новой квалификации, когда в 6 первых матчах там выиграли только у вечного аутсайдера, Боливии. При этом были только нулевые ничьи с Парагваем и Чили при сухих поражениях в остальных поединках, в том числе и с Венесуэлой. Не особенно прибавили и после зимней паузы: 0:0 с Перу, 0:3 с Чили. И только Панаму обыграли минимально за счет единственного гола Веласкеса. На Копе с Колумбией уже в первом тайме успели пропустить дважды, и, хотя и забили после перерыва, в итоге все-таки по делу уступили 1:2.

Ставки на матч Парагвай – Бразилия

Бразилия

Сборная после увольнения Тите после провала на очередном чемпионате мира назначила полноценного главного тренера только в этом году. Решение начать квалификацию без такого, поручив обязанности наставнику Флуминенсе, Фернандо Динису, аукнулось провалом в октябре-ноябре, с ничьей против Венесуэлы и поражения Уругваю, Колумбии и Аргентине. В 2024-м, уже под руководством Доривала Жуниора, пентакампеоны чередовали в товарищеских матчах победы в 1 мяч (1:0 с Англией и 3:2 с Мексикой) при результативных ничьих (3:3 с Испанией, 1:1 с США). Первый официальный поединок при новом тренере, с Коста-Рикой принес очередное разочарование. Ждали явно больше, чем нулевая ничья с середняком из КОНКАКАФ.

Статистика личных встреч

В последний раз гуарани выиграли в основное время с грандом аж в 2008-м году. В 2021-2022, в рамках отбора на прошлый чемпионат мира, селесао дважды выиграли сухо.

Прогноз

GGBET считает явным фаворитом бразильцев. Но они не часто много забивают, а соперник будет играть от глухой обороны. Ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,98).