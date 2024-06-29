В ночь с 28 на 29 июня в американском городе Парадайз состоялся матч 2-го тура группы D Кубка Америки 2024.

Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая со счетом 4:1. Дубль оформил форвард Реала Винисиус Жуниор, забивали также Савио и Пакета.

Копа Америка 2024. Группа D. 2-й тур

Парагвай – Бразилия – 1:4

Голы: Альдерете, 48 – Винисиус Жуниор, 35, 45+6, Савио, 43, Пакета, 65 (пен)

Видеообзор матча