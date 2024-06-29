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Кубок Америки
Парагвай
29.06.2024 04:00 – FT 1 : 4
Бразилия
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Кубок Америки
29 июня 2024, 17:25 |
173
0

Перу – Бразилия – 1:4. Дубль суперзвезды Реала. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Копа Америка-2024

29 июня 2024, 17:25 |
173
0
Перу – Бразилия – 1:4. Дубль суперзвезды Реала. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В ночь с 28 на 29 июня в американском городе Парадайз состоялся матч 2-го тура группы D Кубка Америки 2024.

Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая со счетом 4:1. Дубль оформил форвард Реала Винисиус Жуниор, забивали также Савио и Пакета.

Копа Америка 2024. Группа D. 2-й тур

Парагвай – Бразилия – 1:4

Голы: Альдерете, 48 – Винисиус Жуниор, 35, 45+6, Савио, 43, Пакета, 65 (пен)

Видеообзор матча

События матча

81’
Адриан Кубас (Парагвай) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Пакета (Бразилия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Альдерете (Парагвай).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Бразилия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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