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Товарищеские матчи
Ньюкасл
05.08.2023 17:30 – FT 2 : 0
Фиорентина
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Англия
05 августа 2023, 20:24 |
186
0

Ньюкасл в товарищеской встрече переиграл Фиорентину

Английский клуб забил по голу в каждом из таймов и не пропустил

05 августа 2023, 20:24 |
186
0
Ньюкасл в товарищеской встрече переиграл Фиорентину
ФК Ньюкасл

5 августа «Ньюкасл» на «Сент-Джеймс Парк» в товарищеском матче обыграл «Фиорентину».

Английский клуб забил по голу в каждом из таймов и не пропустил.

Товарищеский матч

«Ньюкасл» – «Фиорентина» – 2:0
Голы: Альмирон (39), Исак (82).

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Мерфи, Таргетт, Мили, Тонали, Андерсон, Альмирон, Гордон, Исак.

«Фиорентина»: Черофолини, Додо, Бираги, Артур, Миленкович, Данкан, Гонсалес, Комуццо, Кабрал, Бонавентура, Брекало.

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Источник Sport.ua
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