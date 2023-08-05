Ньюкасл в товарищеской встрече переиграл Фиорентину
Английский клуб забил по голу в каждом из таймов и не пропустил
5 августа «Ньюкасл» на «Сент-Джеймс Парк» в товарищеском матче обыграл «Фиорентину».
Английский клуб забил по голу в каждом из таймов и не пропустил.
Товарищеский матч
«Ньюкасл» – «Фиорентина» – 2:0
Голы: Альмирон (39), Исак (82).
«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Мерфи, Таргетт, Мили, Тонали, Андерсон, Альмирон, Гордон, Исак.
«Фиорентина»: Черофолини, Додо, Бираги, Артур, Миленкович, Данкан, Гонсалес, Комуццо, Кабрал, Бонавентура, Брекало.
Victory in our opening fixture of the @Sela Cup, presented by @VisitMalta! 🙌— Newcastle United FC (@NUFC) August 5, 2023
Well played, lads! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/x3OsXbymnA
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