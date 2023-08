Ньюкасл в товарищеской встрече переиграл Фиорентину

5 августа «Ньюкасл» на «Сент-Джеймс Парк» в товарищеском матче обыграл «Фиорентину».

Английский клуб забил по голу в каждом из таймов и не пропустил.

Товарищеский матч

«Ньюкасл» – «Фиорентина» – 2:0

Голы: Альмирон (39), Исак (82).

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Мерфи, Таргетт, Мили, Тонали, Андерсон, Альмирон, Гордон, Исак.

«Фиорентина»: Черофолини, Додо, Бираги, Артур, Миленкович, Данкан, Гонсалес, Комуццо, Кабрал, Бонавентура, Брекало.

Victory in our opening fixture of the @Sela Cup, presented by @VisitMalta! 🙌



Well played, lads! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/x3OsXbymnA