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27.04.2024 21:45 – FT 1 : 0
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27 апреля 2024, 23:43 | Обновлено 28 апреля 2024, 00:01
39
0

Лацио минимально обыграл Верону и продолжил борьбу за место в ЛЧ

Автором единственного гола в матче стал Маттиа Дзакканьи

27 апреля 2024, 23:43 | Обновлено 28 апреля 2024, 00:01
39
0
Лацио минимально обыграл Верону и продолжил борьбу за место в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Лацио

Сегодня, 27 апреля, прошли матчи 34-го тура Серии А.

Римский «Лацио» на легендарном «Стадио Олимпико» принял «Верону».

Римляне одержали минимальную победу в матче со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Маттиа Дзакканьи.

После этой победы «Лацио» отстает на три очка в турнирной таблице от соседей из «Ромы», которая идет на пятой строчке, что позволяет претендовать на участие в Лиге чемпионов.

Серия А. 34-й тур, 27 апреля.

Лацио – Верона – 1:0
Гол: Дзакканьи, 72.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Маттиа Дзакканьи чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Верона
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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