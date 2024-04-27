Лацио минимально обыграл Верону и продолжил борьбу за место в ЛЧ

Сегодня, 27 апреля, прошли матчи 34-го тура Серии А.

Римский «Лацио» на легендарном «Стадио Олимпико» принял «Верону».

Римляне одержали минимальную победу в матче со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Маттиа Дзакканьи.

После этой победы «Лацио» отстает на три очка в турнирной таблице от соседей из «Ромы», которая идет на пятой строчке, что позволяет претендовать на участие в Лиге чемпионов.

Серия А. 34-й тур, 27 апреля.

Лацио – Верона – 1:0

Гол: Дзакканьи, 72.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А