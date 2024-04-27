Лацио минимально обыграл Верону и продолжил борьбу за место в ЛЧ
Автором единственного гола в матче стал Маттиа Дзакканьи
Сегодня, 27 апреля, прошли матчи 34-го тура Серии А.
Римский «Лацио» на легендарном «Стадио Олимпико» принял «Верону».
Римляне одержали минимальную победу в матче со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Маттиа Дзакканьи.
После этой победы «Лацио» отстает на три очка в турнирной таблице от соседей из «Ромы», которая идет на пятой строчке, что позволяет претендовать на участие в Лиге чемпионов.
Серия А. 34-й тур, 27 апреля.
Лацио – Верона – 1:0
Гол: Дзакканьи, 72.
FT | 1-0— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 27, 2024
🏹 FINISCE QUI! Vinciamo noi! Decide Zaccagni al rientro! #LazioVerona | #CMONEAGLES 🦅 pic.twitter.com/XUz6kWCeEm
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