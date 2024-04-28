Визела с Лебеденко не сумела победить Риу Аве

Помимо матча «Бенфики» против «Браги» (3:1), в котором принял участие украинец Анатолий Трубин (шесть сейвов), в субботу состоялось еще три матча 31 тура чемпионата Португалии.

В одном из них тоже участвовал украинец. Защитник Орест Лебеденко вышел в старте «Визели» на игру против «Риу Аве» и отыграл полный матч, закончившийся ничьей 1:1.

Чемпионат Португалии. 31 тур

Визела – Риу Аве – 1:1

Голы: Эссенд, 37 – Якубу, 4

Коза Пия – Шавеш – 3:1

Голы: Тчамба, 44, Сома, 67, Лаксимикант, 90+7 – Неокали, 65

Витория Гимараеш – Боавишта – 1:0

Гол: Хандель, 11