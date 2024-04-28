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Чемпионат Португалии
Визела
27.04.2024 17:30 – FT 1 : 1
Риу Аве
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Португалия
28 апреля 2024, 05:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 05:39
55
0

Визела с Лебеденко не сумела победить Риу Аве

Состоялись матчи 31 тура чемпионата Португалии

28 апреля 2024, 05:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 05:39
55
0
Визела с Лебеденко не сумела победить Риу Аве
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

Помимо матча «Бенфики» против «Браги» (3:1), в котором принял участие украинец Анатолий Трубин (шесть сейвов), в субботу состоялось еще три матча 31 тура чемпионата Португалии.

В одном из них тоже участвовал украинец. Защитник Орест Лебеденко вышел в старте «Визели» на игру против «Риу Аве» и отыграл полный матч, закончившийся ничьей 1:1.

Чемпионат Португалии. 31 тур

Визела – Риу Аве – 1:1

Голы: Эссенд, 37 – Якубу, 4

Коза Пия – Шавеш – 3:1

Голы: Тчамба, 44, Сома, 67, Лаксимикант, 90+7 – Неокали, 65

Витория Гимараеш – Боавишта – 1:0

Гол: Хандель, 11

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Эссенд (Визела).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Абдул-Азиз Якубу (Риу Аве).
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Орест Лебеденко чемпионат Португалии по футболу Визела Риу Аве Каза Пия Шавеш Витория Гимараеш Боавишта видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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