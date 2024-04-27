Бенфика с Трубиным вырвала волевую победу в матче с Брагой

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретились «Бенфика» и «Брага».

Игра состоялась на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне. «Орлы» одержали победу в матче со счетом 3:1.



«Бенфика» пропустила первой в матче, однако благодаря дублю Маркоса Леонардо и голу Давида Нереса сумела вырвать победу.

Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел сегодня в стартовом составе и совершил шесть сейвов.

Чемпионат Португалии. 31-й тур, 27 апреля.

Бенфика – Брага – 3:1

Голы: Маркоса Леонардо, 71, 90+5, Нерес, 85 – Орта, 28.

Termina a partida no Estádio do Sport Lisboa e Benfica. #LigaPortugalBetclic | #SLBSCB pic.twitter.com/ch6GNGF1dd — SC Braga (@SCBragaOficial) April 27, 2024