Бенфика с Трубиным вырвала волевую победу в матче с Брагой
Украинец пропустил в этом матче один гол
В субботу, 27 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретились «Бенфика» и «Брага».
Игра состоялась на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне. «Орлы» одержали победу в матче со счетом 3:1.
«Бенфика» пропустила первой в матче, однако благодаря дублю Маркоса Леонардо и голу Давида Нереса сумела вырвать победу.
Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел сегодня в стартовом составе и совершил шесть сейвов.
Чемпионат Португалии. 31-й тур, 27 апреля.
Бенфика – Брага – 3:1
Голы: Маркоса Леонардо, 71, 90+5, Нерес, 85 – Орта, 28.
Termina a partida no Estádio do Sport Lisboa e Benfica. #LigaPortugalBetclic | #SLBSCB pic.twitter.com/ch6GNGF1dd— SC Braga (@SCBragaOficial) April 27, 2024
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2
|Бенфика
|30
|23
|4
|3
|68 - 24
|73
|3
|Порту
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4
|Брага
|30
|19
|5
|6
|63 - 41
|62
|5
|Витория Гимараеш
|30
|17
|6
|7
|45 - 32
|57
|6
|Арока
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|7
|Морейренсе
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8
|Фамаликау
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9
|Каза Пия
|31
|9
|8
|14
|33 - 44
|35
|10
|Риу Аве
|31
|5
|17
|9
|33 - 39
|32
|11
|Жил Висенте
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|12
|Фаренсе
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|13
|Эшторил
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14
|Боавишта
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15
|Эштрела Амадора
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17
|Шавеш
|31
|5
|8
|18
|31 - 65
|23
|18
|Визела
|31
|4
|10
|17
|30 - 63
|22
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