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Чемпионат Португалии
Бенфика
27.04.2024 20:00 – FT 3 : 1
Брага
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Португалия
27 апреля 2024, 22:20 |
534
0

Бенфика с Трубиным вырвала волевую победу в матче с Брагой

Украинец пропустил в этом матче один гол

27 апреля 2024, 22:20 |
534
0
Бенфика с Трубиным вырвала волевую победу в матче с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретились «Бенфика» и «Брага».

Игра состоялась на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне. «Орлы» одержали победу в матче со счетом 3:1.

«Бенфика» пропустила первой в матче, однако благодаря дублю Маркоса Леонардо и голу Давида Нереса сумела вырвать победу.

Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел сегодня в стартовом составе и совершил шесть сейвов.

Чемпионат Португалии. 31-й тур, 27 апреля.

Бенфика – Брага – 3:1
Голы: Маркоса Леонардо, 71, 90+5, Нерес, 85 – Орта, 28.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 30 26 2 2 87 - 27 80
2 Бенфика 30 23 4 3 68 - 24 73
3 Порту 30 19 5 6 55 - 24 62
4 Брага 30 19 5 6 63 - 41 62
5 Витория Гимараеш 30 17 6 7 45 - 32 57
6 Арока 31 13 6 12 53 - 42 45
7 Морейренсе 30 12 7 11 30 - 34 43
8 Фамаликау 30 8 12 10 33 - 38 36
9 Каза Пия 31 9 8 14 33 - 44 35
10 Риу Аве 31 5 17 9 33 - 39 32
11 Жил Висенте 31 8 8 15 39 - 50 32
12 Фаренсе 30 8 7 15 39 - 44 31
13 Эшторил 30 8 6 16 45 - 52 30
14 Боавишта 30 7 9 14 35 - 56 30
15 Эштрела Амадора 30 6 11 13 32 - 46 29
16 Портимоненсе 30 7 7 16 34 - 64 28
17 Шавеш 31 5 8 18 31 - 65 23
18 Визела 31 4 10 17 30 - 63 22
Полная таблица

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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