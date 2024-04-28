У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Челси».

Игра прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Матч завершился со счётом 2:2.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Украинец результативными действиями в матче не отметился и получил желтую карточку на 82-й минуте. За свое выступление Мудрик от статистического портала WhoScored получил оценку 6.4 балла.

Главным героем матча стал вингер «Челси» Нони Мадуэке, забивший гол в матче и оформивший результативную передачу. WhoScored оценил выступление англичанина в 8.3 балла.

Оценки матча Астон Вилла – Челси от WhoScored