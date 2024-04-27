Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала

В пятницу, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Матч прошел на стадионе «Аноэта» и завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. В старте мадридского клуба вышел испанский вратарь Кепа Аррисабалага.

Украинский вратарь Андрей Лунин, впервые за 16 матчей оставшийся на скамье для запасных, прокомментировал игру Кепы в этом матче.

«То, что мы сегодня победили, заслуга и Кепы, от него было несколько сейвов высокого уровня», – сказал Лунин.

Ранее игру Кепы оценил президент Реала Флорнетино Перес.