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Испания
27 апреля 2024, 08:43 |
2151
1

Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала

Украинский вратарь впервые за 16 матчей остался на скамье для запасных

27 апреля 2024, 08:43 |
2151
1
Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала
Defensa Central. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

В пятницу, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Матч прошел на стадионе «Аноэта» и завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. В старте мадридского клуба вышел испанский вратарь Кепа Аррисабалага.

Украинский вратарь Андрей Лунин, впервые за 16 матчей оставшийся на скамье для запасных, прокомментировал игру Кепы в этом матче.

«То, что мы сегодня победили, заслуга и Кепы, от него было несколько сейвов высокого уровня», – сказал Лунин.

Ранее игру Кепы оценил президент Реала Флорнетино Перес.

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чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
Вітаю основного воротаря з поверненням! 
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