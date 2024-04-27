Прощайте, еврокубки? Похоже, Днепр-1 отказывается от прежних амбиций

Весной прошлого года почитатели украинской Премьер-лиги почти до последнего следили за тем, как разрешится чемпионская интрига. В борьбе за «золото», из которой практически сразу же сенсационно выпал главный на тот момент фаворит в лице «Динамо», к финишу схлестнулись «Шахтер» и «Днепр-1». Молодой днепровский клуб на каком-то этапе и вовсе считался ключевым претендентом на первое место, но в конечном итоге опыт и класс «горняков» все-таки сказались: чемпионами стали дончане, а вот «спортклубовцы» финишировали вторыми, что для них все равно оказалось наивысшей позицией в рамках УПЛ в истории.

Однако старт еврокубкового сезона-2023/24 оказался абсолютно разочаровывающим для «Днепра-1» и всех болельщиков украинского футбола. Сперва команда тогда еще Александра Кучера вылетела из квалификации Лиги чемпионов от «Панатинаикоса» (1:3, 2:2), затем с ходу получила «в челюсть» от пражской «Славии» в отборе Лиги Европы (0:3, 1:1), а в конечном итоге была полностью нокаутирована уже в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций весьма скромным «Спартаком» из Трнавы (1:1, 1:2).

Катастрофа по всем фронтам в еврокубках стала для «Днепра-1» серьезным ударом. Более того, «спортклубовцы» отличились тем, что установили грустный антирекорд, который почти невозможно «превзойти», то есть сыграть еще хуже. «Днепр-1» стал первой командой в истории, которая последовательно вылетела из всех трех нынешних еврокубков, причем сделала это за один месяц и не одержала ни единой победы.

СК Днепр-1

Тотальное фиаско стоило работы Александру Кучеру, на смену которому спустя несколько недель пришел опытный кризис-менеджер Юрий Максимов. И «Днепр-1» чудным образом преобразился, и даже заиграл так, как в лучшие отрезки в прошлом сезоне. Уже к 10-му туру в УПЛ «спортклубовцы» вернулись в зону еврокубков в турнирной таблице чемпионата и остаются в ней по настоящий момент. Хотя сомнений по поводу способности «Днепра-1» удержать свое «место под солнцем» хватает, но в последние дни к ним добавился еще и вопрос о целесообразности очередного потенциального европохода днепрян.

Возмутителем информационного пространства стал весьма активный в вопросах общения со СМИ коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман. В одном из недавних интервью функционер днепрян дал прямо понять, что в клубе объективно оценивают ситуацию, в которой они оказались, и где-то даже сомневаются в целесообразности выступлений в еврокубках в сезоне-2024/25.

«Европа берет на себя часть расходов, это не такие большие деньги. Вопрос в другом, есть ли смысл играть там сейчас таким составом, которым мы можем играть в следующем сезоне, принимая во внимание то, что возможно, придется отпустить лидеров, тогда мы по составу не будем превосходить условный «Спартак» Трнава. Тем составом, который у нас был тогда, мы были обязаны проходить клубы условно их уровня, а вот составом, который у нас будет в августе этого года, мы можем уступать по составу даже им», – заявил Фридман.

Очевидно, коммерческий директор «Днепра-1» знает и понимает куда больше, чем простые болельщики. В СМИ в последние годы циркулируют перманентные слухи, которые порой находят свои подтверждения в тех или иных фразах футболистов или тренеров «спортклубовцев», об определенных проблемах с выплатой зарплат. Пресловутая задержка в три месяца, которая не позволяет игрокам в одностороннем порядке расторгать контракты из-за грубого несоблюдения их условий, существует в «Днепре-1», пожалуй, едва ли не с самого момента выхода этой команды в УПЛ.

Ближайшим же летом к этому, похоже, добавится еще и кадровая проблема. Очевидно, Фридман намекал, что по завершении сезона боссы «Днепра-1» будут готовы расстаться со всеми нынешними лидерами команды и теми, к кому есть реальный интерес на рынке. Речь, прежде всего, об Александре Пихаленке, Алексее Гуцуляке и Александре Сватке. Возможно, «с натяжкой» к этой когорте можно отнести еще и Эдуарда Сарапия с Валентином Рубчинским.

Потенциальный уход этих пяти (или даже первых троих) футболистов, скорее всего, будет означать полных крах прежних амбиций клуба. Об этом, собственно, и говорит сейчас Фридман, давая понять, что без нескольких лидеров «Днепр-1» станет даже номинально слабее условного «Спартака» из Трнавы, хотя словакам «спортклубовцы» летом минувшего года уступали и со всеми вышеперечисленными в составе.

СК Днепр-1. Юрий Максимов

Календарь матчей, которые предстоит сыграть «Днепру-1» до завершения текущего сезона в УПЛ, также не сулит ничего хорошего команде Юрия Максимова. Если в последних сыгранных к настоящему моменту трех турах «спортклубовцы» не смогли добыть ни единой победы в поединках с командами из нижней половины таблицы (2:2 – с «Зарей», 1:1 – с «Металлистом 1925» и 1:1 – с «Вересом»), то рассчитывать на нечто феноменальное в играх (пусть и домашних) против «Динамо», «Кривбасса» и «Шахтера», занимающих ныне верхние три строчки, вряд ли приходится. Кроме того, подопечным Максимова предстоит на выезде сыграть еще и против «Александрии» и «Черноморца», которым есть что доказывать своим болельщикам, да и с точки зрения турнирных перспектив как минимум у команды Ротаня все нынче отнюдь не так безоблачно, чтобы банально начинать валять дурака.

Более того, вопрос проведения домашних матчей против «Динамо», «Кривбасса» и «Шахтера» оказался еще и очень актуальным в виду крайне напряженной в последние месяцы ситуации в Днепропетровской области, которая всерьез измождена частыми атаками российской армии с воздуха и, как следствие, тревогами, из-за которых матчи приходится прерывать, а футболистам просиживать по нескольку часов в убежищах.

«Динамо» уже попыталось договориться о переносе матча с «Днепром-1» в Киев, но наткнулось на категорический отказ «спортклубовцев». И здесь логику днепровского клуба понять несложно: ведь если они согласятся на условия киевлян, тогда нужно идти навстречу и «Кривбассу» с «Шахтером», чтобы потом никто не упрекал «Днепр-1» в откровенном подыгрывании «Динамо» в чемпионской гонке.

Казалось бы, рваный темп поединков, прерываемых частыми сигналами воздушных тревог, может помочь «Днепру-1» против команд из топ-3, но предыдущие поединки подопечных Максимова (особенно против «Руха» в начале марта) показали, что этот тезис выглядит рабочим только в теории, но никак не на практике.

К слову, именно «Рух» нынче является ключевым преследователем «Днепра-1» в турнирной таблице. Команда Виталия Пономарева с очень хорошими результатами вышла из зимнего отпуска, но после поражения от «Шахтера» (1:3), которое случилось 7 апреля, оказалась в «состоянии грогги», и последовательно не сумела взять три очка не только в родных стенах против «Кривбасса» (1:1), но и на выезде против аутсайдера «Миная» (1:1).

В определенном кризисе ныне находится и «Полесье», которое также могло бы замахнуться на место в еврокубках. Житомиряне по весне уже сменили главного тренера и набрали всего 7 очков в 8 поединках чемпионата.

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Прямо сейчас отставание «Полесья» от «Днепра-1» в турнирной таблице измеряется 6 очками, а «Руха» - 4 пунктами. Это вполне отыгрываемая фора, учитывая сложнейший календарь «спортклубовцев» и все их проблемы.

Но куда важнее сейчас получить честный ответ на другой вопрос: а нужен ли «Днепр-1» в следующем сезоне еврокубков? Если в самом клубе не уверены в конкурентоспособности команды в таких турнирах, то о чем вообще можно вести речь? И зачем нам второй год кряду «любоваться», как полпреда УПЛ вышибает уже в квалификации условный «Спартак» Трнава или, не дай Бог, не менее условный в данном случае мальтийский «Хамрун Спартанс»?

Конечно, участники евротурниров должны определяться исключительно по итогам спортивной борьбы, но чисто по-болельщицки, пожалуй, хотелось бы видеть в зоне еврокубков команду с реальными амбициями и потенциалом для их реализации, а не тех, у кого «сдулись колеса» и кто доезжает на финиш буквально на дисках…

СК Днепр-1

Да, Юрий Максимов является действительно потрясающим специалистом с точки зрения поиска путей выхода из передряг. Нет сомнений, что этот тренер все еще способен найти должную мотивацию для своих игроков на финальные пять матчей сезона. В конце концов, в раздевалке команды где-нибудь на двери всегда можно повесить название этого авторского материала, или другие критические замечания, часто звучащие в адрес «Днепра-1» в болельщицкой среде. Чисто для повышения мотивации, боевого духа и появления у футболистов стимула доказать всем скептикам, что они заблуждаются.

Но, в конечном итоге, все равно многое будет зависеть не от Максимова и его подопечных, а от позиции и планов руководства «Днепра-1». И вот у них, вероятно, название данного материала уж точно не вызовет никакого дополнительного желания что-либо доказать, ведь оно [название], по сути, продиктовано словами одного из топ-менеджеров днепрян, а потому является тем, с чем в клубе в какой-то степени даже смирились. А это уже пятая и последняя стадия реагирования на изменения: вслед за отрицанием, гневом, торгом и депрессией, как утверждают психологи, всегда наступает ни что иное, как принятие…

В данном случае речь идет о принятии того факта, что в следующем сезоне Украине лучше обойтись в еврокубках без «Днепра-1». Так, видимо, будет лучше для всех…