Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров

Владимир Мазяр, Александр Призетко, Анатолий Бессмертный, Юрий Калитвинцев, Сергей Шищенко… Что объединяет этих специалистов? Правильно – это пятеро наставников, которые возглавляли «Полесье» в последние годы. Только двое из них – Шищенко и Калитвинцев – поработали с житомирянами в период, когда поначалу негласным куратором, а затем и полноправным хозяином клуба стал совладелец сети магазинов «АТБ» и босс инвестиционной компании BGV Group Геннадий Буткевич.

Буткевич появился в «Полесье» в 2020 году, когда Украина и весь мир переживали пандемию коронавируса. Поначалу все выглядело так, что бизнесмен просто будет поддерживать весьма скромного на тот момент представителя Первой лиги, но в какой-то момент сотрудничество переросло в нечто большее, и в итоге летом 2021-го Геннадий Буткевич стал полноценным собственником «волков», выкупив клуб у Житомирского городского совета.

Поначалу особо амбициозных задач перед «Полесьем» не стояло, но вскоре все изменилось, и «волки» стали заметной фигурой на трансферном рынке Украины сперва по меркам Первой лиги, а затем уже и в Премьер-лиге. Неудивительно, что летом минувшего года, еще до старта сезона-2023/24 в УПЛ, многие специалисты предрекали «Полесью» если уж и не медали, то как минимум борьбу за зону еврокубков и, вероятно, даже завоевание путевки туда.

Задачу по выведению «Полесья» из Первой лиги в Премьер-лигу успешно выполнил Юрий Калитвинцев – тренер, который ранее в целом неплохо себя показал в качестве исполняющего обязанности наставника сборной Украины, но затем какого-то лешего уехавший топтать болота в страну 404. Работать в Украину Калитвинцев вернулся лишь в начале 2021 года, когда согласился возглавить кризисный «Олимпик», но так и не сумел сотворить чуда с донецкой командой. Более того, Калитвинцев навсегда запомнился поклонникам украинского футбола участием в легендарном представлении, которое для представителей СМИ после матча с «Шахтером» устроил тогдашний президент «Олимпика» Владислав Гельзин, не подбиравший слов в прямом эфире в адрес арбитров.

Уже тогда в околофутбольных кругах заговорили о якобы слишком мягких методах работы Калитвинцева и его, так сказать, чрезмерную футбольную интеллигентность. Впрочем, это не помешало Юрию сперва получить приглашение от Буткевича возглавить «Полесье», а затем – на второй сезон с командой – решить задачу по выходу в УПЛ.

В элитарном дивизионе Калитвинцев получил неплохое усиление состава, и «Полесье» после шестого тура оказалось вторым в турнирной таблице, а на зимнюю паузу в чемпионате ушло третьим, имея в пассиве лишь три поражения в 17 поединках. В зимнее трансферное окно команда из Житомира вновь неплохо усилилась, подписав Яссина Фортюне, Василия Кравца, Богдана Михайличенко, Таллеса Косту и Луифера Эрнандеса. Что правда, последний стал игроком «Полесья» в тот же день, когда стало известно об отставке Юрия Калитвинцева.

ФК Полесье. Геннадий Буткевич и Юрий Калитвинцев

Наставник, отработавший с «волками» без малого три года, решил уйти после трех неудачных матчей в весенней части сезона-2023/24, когда его подопечные смогли сыграть вничью с «Рухом» (1:1), но проиграли ЛНЗ (0:1) и «Александрии» (1:2). Стабильная потеря очков в матчах с прямыми конкурентами – это всегда признак того, что в коллективе что-то идет не так, и Калитвинцев не стал прятаться за какие-то выдуманные объяснения, а просто предпочел уйти. Либо же его «ушли», хотя президент клуба Геннадий Буткевич, как минимум публично, очень непросто пережил расставание со специалистом, которому прежде всецело доверял.

Как бы там ни было, а решение «Полесья» попрощаться с Калитвинцевым выглядело абсолютно правильным, если учитывать неимоверный рост амбиций житомирского клуба. 55-летний наставник не показал, что способен прогрессировать и поспевать за «звериными аппетитами» проекта, на который подписался. И неудивительно, что в кризисный момент Калитвинцев так и не отыскал правильную «ремонтную смесь», которая помогла бы ему быстро и надежно исправить неудачи.

После Калитвинцева «Полесью» было тяжело рассчитывать на приглашение известного специалиста, учитывая временной цейтнот и общую неожиданность в принятии решений, которая сопутствовала переменам на позиции коуча. В итоге в клубе прогнозируемо отдали предпочтение хорошо известной кандидатуре – 48-летнему Сергею Шищенко, который уже возглавлял «Полесье», когда куратором клуба фактически являлся Буткевич – в сезоне-2020/21. Затем Шищенко уступил место на скамейке Калитвинцеву, а сам сфокусировался на работе с клубной молодежью.

В сентябре 2023 года Шищенко отбыл во второлиговый «Звягель», который является сателлитом «Полесья», и под руководством этого наставника команда отлично проявила себя в текущем сезоне, уйдя на зимнюю паузу в лидерах дивизиона.

Впрочем, одно дело расправляться с «Металлургом-2» или «Реал Фармой» во Второй лиге, а другое – быть успешным претендентом на еврокубки в Премьер-лиге. Возвращение Шищенко в «Полесье» не оказалось триумфальным: в первых двух матчах под руководством нового-старого наставника «волки» проиграли сперва «Оболони» (0:1) на выезде, а затем и «Черноморцу» (1:4) дома.

Последнее поражение оказалось особенно болезненным и шокирующим, учитывая характер проблем, с которыми ныне столкнулась одесская команда. Но опытному Роману Григорчуку удалось правильным образом настроить и мотивировать своих подопечных, а в особенности – Артура Авагимяна, отличившегося хет-триком. После этого фиаско Шищенко только и оставалось, что извиняться…

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками, перед президентом клуба. Это моя вина, я полностью беру ответственность за сегодняшний результат», – сокрушался наставник «волков».

ФК Полесье. Сергей Шищенко (справа) и его штаб

Но и здесь нужно вести речь, прежде всего, о том, что ошибся далеко не один лишь Шищенко. Сделали это, очевидно, и руководители «Полесья» во главе с Буткевичем. Если чуть выше мы говорили о несоответствии в уровне квалификации и амбиций Юрия Калитвинцева тому проекту, который строится сейчас в Житомире, то в ситуации с Шищенко подобный тезис стоит лишь возводить в степень по уровню очевидности аргументации.

До «Полесья» Шищенко в своей тренерской карьере имел весьма скромное резюме и мог похвастаться относительными успехами разве что на уровне юниоров. Замахиваться на еврокубки с таким наставником – это все равно, что рассчитывать на выигрыш миллионного джек-пота в лотерее с тиражом в несколько сотен тысяч билетов, когда вы купили лишь один-единственный.

Поэтому сейчас, очевидно, в руководстве «Полесья» уже осознали, что текущий сезон будет для команды переходным – между статусом команды-лидера Первой лиги и реальным претендентом на место в еврокубки в УПЛ. Задача Шищенко – прежде всего, попытаться раскрыть реальный потенциал всех имеющихся под рукой футболистов, чтобы в новом сезоне уже новый наставник получил возможность тратить как можно меньше времени на «отбраковку» тех, кто не способен быть полезным для задач такого уровня.

Тот факт, что летом «Полесье» получит нового главного тренера сейчас, как минимум у автора этих строк, не вызывает ни малейших сомнений. Это можно было прочитать по лицу самого Геннадия Буткевича, которого по ходу матча против «Черноморца» и голов Авагимяна в ворота «волков» неоднократно ловко выхватывали камеры опытных телеоператоров UPL.TV.

Другой вопрос: а кого именно постарается зазвать к себе «Полесье»? Поговаривают, что Геннадий Буткевич на текущем этапе все-таки твердо намерен продолжить доверять отечественным специалистам. Скорее всего, ни о каких иностранных наставниках речь не зайдет, и дело здесь не в деньгах, а в желании владельца «волков» периодически лично беседовать с главным тренером команды, выясняя у него ответы на все вопросы, которые волнуют инвестора, причем делая это не через переводчика с возможной потерей смысла части дискуссии, а так, чтобы оба собеседника прекрасно понимали друг друга, даже в режиме беседы тет-а-тет.

Собственно говоря, вера в украинских тренеров – это очень даже неплохо. Но это существенно сужает «пространство для маневра» для менеджмента «Полесья». На сегодняшний день в нашем футболе не так много специалистов такого калибра, которые бы реально смогли потянуть амбиции Буткевича и не потеряться с командой в еврокубках, если получится туда выбраться. По сути, вспомнить можно только Маркевича, Григорчука и Вернидуба, которые ранее давали неплохой результат в еврокубках, но сейчас все трое имеют контракты и далеко не факт, что согласятся переезжать в Житомир.

Разве что с Григорчуком что-то у «Полесья» все-таки может срастись, о чем Sport.ua уже сообщал ранее. Более того, «показательное выступление» одесситов в Житомире могло еще больше подтолкнуть Буткевича и его советников к решению применить убедительные аргументы и активизировать переговоры с Григорчуком, контракт которого с «Черноморцем» истекает уже в конце текущего сезона.

Но и здесь не стоит чрезмерно идеализировать ситуацию и забывать, что после возвращения в Украину Роману Григорчуку глобально и близко не удалось выйти на уровень тех результатов, которыми он радовал фанатов до момента отъезда из страны, произошедшего в начале 2015-го. Да, ряд футболистов современного «Черноморца» при Григорчуке произвел вполне приятное впечатление на болельщиков и экспертов, но вся команда в целом все равно выглядит разбалансированной, большая часть ответственности за что, конечно, лежит на владельцах и высшем руководстве клуба, имеющих перманентные проблемы то с финансами, то с законом, то еще с чем-то…

Поэтому пока будущее проекта «Полесья» выглядит весьма туманным. У клуба есть необходимые финансы и амбиции со стороны владельца, но также присутствуют и весьма неоднозначные менеджерские решения и искусственные «шлагбаумы», отсекающие часть вариантов по потенциально максимально быстрому выведению команды на европейский уровень. С другой стороны, хорошо, если «Полесью» все-таки удастся сохранить доверие к отечественным тренерам и добиться желаемых успехов в спортивном плане. Это как минимум будет свидетельствовать о том, что в украинском футболе в последние годы расти и развиваться научились не только некоторые игроки, обращающие взоры на Европу, но не перевелись и качественные наставники. Хотя в отношении последнего есть сомнения, логично подтверждающиеся одним простым подсчетом, который любой болельщик может произвести самостоятельно, ответив на вопрос: сколько сейчас украинских футболистов играют в европейских топ-5 лигах и сколько там же работает отечественных коучей? Соотношение не в пользу последних, правда?..