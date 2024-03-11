Президент Полесья: «Юрий Калитвинцев – человек-эпоха»

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал отставку Юрий Калитвинцева с должности главного тренера своей команды:

«Юрий Калитвинцев – человек-эпоха в истории житомирского футбола. Летом 2021 года, когда Юрий Николаевич принял мое предложение возглавить команду, началась новая успешная эпоха в истории ФК «Полесье». Мы вместе прошли начало полномасштабной войны. Я могу с уверенностью сказать, что в тот момент именно Калитвинцев сохранил состав. Несмотря на постоянный интерес к нашим игрокам в тот период, никто не покинул клуб. Вместе с ним тогда мы прошли очень большое испытание. И этим составом игроков он выиграл Первую лигу и вывел команду в Премьер-Лигу. И за это историческое достижение мы должны поблагодарить именно Юрия Николаевича.

Амбициозный, опытный и сильный характером человек. Тренер, который создал команду-чемпиона. Тренер, который впервые вывел «Полесье» в полуфинал Кубка Украины. Это навсегда в истории житомирского футбола. Как можно относиться к такому тренеру? Только с большой благодарностью и уважением.

Я очень хорошо понимаю, насколько трудно найти достойных, честных и мужественных людей. Самое сложное для меня – это расставаться с людьми. Поэтому для меня сейчас очень сложный момент. Вместе с Юрием Калитвинцевым мы прошли долгий и сложный путь. На его плечи упала чрезвычайная нагрузка. После попадания в УПЛ, кроме тренировочного процесса, через него проходили многочисленные фамилии новичков, он должен был брать на себя всю ответственность за каждого, кого он оценивал и утверждал. Так происходило с каждым, кто приходил и с каждым, кто уходил».

В ближайшее время «Полесьем» будет руководить тренер «Звягеля» Сергей Шищенко.