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Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 00:03 | Обновлено 20 марта 2024, 00:45
1326
1

Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ

Известный специалист заинтересовал житомирское «Полесье»

20 марта 2024, 00:03 | Обновлено 20 марта 2024, 00:45
1326
1
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Как стало известно Sport.ua, летом этого года новым главным тренером житомирского «Полесья» может стать украинский специалист Роман Григорчук.

По иронии судьбы, именно с этой командой должен встретиться его нынешний клуб, одесский «Черноморец» в ближайшем, 22 туре УПЛ.

Неудовлетворительная селекция, провальные результаты этой весной и неопределенность будущего «Черноморца» ставят под вопрос перспективу дальнейшего пребывания Григорчука во главе команды.

По имеющейся информации, предварительный контакт с 58-летним специалистом у житомирян уже состоялся.

На сегодня «Черноморец» делит 10-11 места в турнирной таблице УПЛ с «Александрией». У обеих команд по 23 пункта в активе.

Ранее мы сообщали, что в клубе из Майами объяснили, почему приютили беглого украинского тренера одесского «Черноморца» Игоря Касьяненко.

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Роман Григорчук Полесье Житомир Черноморец Одесса назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
Ось тобі на. Літуни ці григочуки, скрипники... Ще тут не прижився, а вже шукає нового теплого містечка, як ті зозулі.
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