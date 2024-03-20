Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Известный специалист заинтересовал житомирское «Полесье»
Как стало известно Sport.ua, летом этого года новым главным тренером житомирского «Полесья» может стать украинский специалист Роман Григорчук.
По иронии судьбы, именно с этой командой должен встретиться его нынешний клуб, одесский «Черноморец» в ближайшем, 22 туре УПЛ.
Неудовлетворительная селекция, провальные результаты этой весной и неопределенность будущего «Черноморца» ставят под вопрос перспективу дальнейшего пребывания Григорчука во главе команды.
По имеющейся информации, предварительный контакт с 58-летним специалистом у житомирян уже состоялся.
На сегодня «Черноморец» делит 10-11 места в турнирной таблице УПЛ с «Александрией». У обеих команд по 23 пункта в активе.
Ранее мы сообщали, что в клубе из Майами объяснили, почему приютили беглого украинского тренера одесского «Черноморца» Игоря Касьяненко.
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