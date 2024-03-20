Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ

Как стало известно Sport.ua, летом этого года новым главным тренером житомирского «Полесья» может стать украинский специалист Роман Григорчук.

По иронии судьбы, именно с этой командой должен встретиться его нынешний клуб, одесский «Черноморец» в ближайшем, 22 туре УПЛ.

Неудовлетворительная селекция, провальные результаты этой весной и неопределенность будущего «Черноморца» ставят под вопрос перспективу дальнейшего пребывания Григорчука во главе команды.

По имеющейся информации, предварительный контакт с 58-летним специалистом у житомирян уже состоялся.

На сегодня «Черноморец» делит 10-11 места в турнирной таблице УПЛ с «Александрией». У обеих команд по 23 пункта в активе.

Ранее мы сообщали, что в клубе из Майами объяснили, почему приютили беглого украинского тренера одесского «Черноморца» Игоря Касьяненко.