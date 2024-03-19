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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 17:23 | Обновлено 19 марта 2024, 17:32
770
4

В клубе из Майами пояснили, почему приютили сбежавшего украинского тренера

Тренер по физподготовке Игор Касьяненко будет работать в Дейд Каунти

19 марта 2024, 17:23 | Обновлено 19 марта 2024, 17:32
770
4
В клубе из Майами пояснили, почему приютили сбежавшего украинского тренера
ФК Дейд Каунти. Игорь Касьяненко

Экс-тренер одесского Черноморца по физподготовке Игорь Касьяненко после побега за границу устроился работать в клубе Дейд Каунти из Майами.

Во время пребывания с одесской командой на зимних сборах в Турции Касьяненко не явился в аэропорт, чтобы лететь домой. А потом стало известно, что Касьяненко улетел в США.

В клубе Дейд Каунти объяснили, почему они взяли на работу человека, чей побег осудили в Черноморце:

«Как вы знаете, сотни тысяч людей бегут из Украины из-за войны. Здесь, в Соединенных Штатах, мы встречаем всех с распростертыми объятиями. Мы не можем контролировать, кто и почему решил покинуть свою страну.

Но мы более чем рады работать с Игорем и многими другими украинцами, которые хотят сотрудничать с нашим футбольным клубом. Мы всегда стремимся работать с лучшими и яркими футбольными талантами».

Клуб из Майами объявил о запуске новой тренировочной программы для футболистов до 23 лет под руководством Игоря Касьяненко.

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Источник NV.ua
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Комментарии 4
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Alex196
Все эти клоуны у корыта зеленские по прежнему считают людкй за быдло .пишут про какогото тренера или распутько что сбежали а то что под их носом их.депутаты слуги и министры уже 10 раз обокрали народ на миллиарды и десятки раз сьездили за бугор и детей и внуков свозили причем на халяву забюджетные средства никто не пишет 
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+1
Alex196
А когда депутатов начинают журналисты спрашивать когда ж вы пойдете на фронт ведь если забрать 200 народных депутатов ничего в стране не изменится то все начинают показывать на депутата костенко который служит с первого дня .Они даже не понимают что можно быть патриотом и не отмазаться 
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0
Gargantua
приютили )) как будто он под забором сидел. 
нашли через линкедин, пригласили, договорились об условиях, вот он и сбежал под их предложение.
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0
mini.f
Зараз такі часи, що треба приймати рішення - або на фронт, захищати Україну, або тікати з неї, щоб залишитись живим... Він вибрав останне....  Питання не до нього, питання до батьків, вчителів в школі... Як його виховали - такі рішення він і приймає.
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-1
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