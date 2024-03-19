В клубе из Майами пояснили, почему приютили сбежавшего украинского тренера

Экс-тренер одесского Черноморца по физподготовке Игорь Касьяненко после побега за границу устроился работать в клубе Дейд Каунти из Майами.

Во время пребывания с одесской командой на зимних сборах в Турции Касьяненко не явился в аэропорт, чтобы лететь домой. А потом стало известно, что Касьяненко улетел в США.

В клубе Дейд Каунти объяснили, почему они взяли на работу человека, чей побег осудили в Черноморце:

«Как вы знаете, сотни тысяч людей бегут из Украины из-за войны. Здесь, в Соединенных Штатах, мы встречаем всех с распростертыми объятиями. Мы не можем контролировать, кто и почему решил покинуть свою страну.

Но мы более чем рады работать с Игорем и многими другими украинцами, которые хотят сотрудничать с нашим футбольным клубом. Мы всегда стремимся работать с лучшими и яркими футбольными талантами».

Клуб из Майами объявил о запуске новой тренировочной программы для футболистов до 23 лет под руководством Игоря Касьяненко.