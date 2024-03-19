Украина. Премьер лига19 марта 2024, 16:57 | Обновлено 19 марта 2024, 17:15
767
2
ВИДЕО. Тренер Черноморца, не вернувшийся со сборов, трудоустроился в США
Игорь Касьяненко осел в Майами
19 марта 2024, 16:57 | Обновлено 19 марта 2024, 17:15
767
2
Тренер одесского «Черноморца» по физподготовке Игорь Касьяненко, который не вернулся в Украину с «моряками» после тренировочных сборов в Турции, нашел себе работу в США.
Американский клуб «Дейд Каунти» (Майами) сообщил о запуске программы для футболистов до 23 лет, приглашая всех тренироваться под руководством «всемирно известного» тренера Игоря Касьяненко.
При этом на видео-презентации видно, что украинский специалист проводит занятия за океаном в экипировке одесского клуба.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 марта 2024, 16:01 1
Экс-тренер «Динамо» жестко отозвался о бывшем игроке киевского клуба
Футбол | 18 марта 2024, 19:42 2
Бывший голкипер «Шахтера» отдает предпочтение Андрею Лунину
Бокс | 19.03.2024, 08:05
Футбол | 19.03.2024, 12:05
Теннис | 19.03.2024, 08:16
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.03.2024, 14:43 1
18.03.2024, 01:45
19.03.2024, 07:05 12
18.03.2024, 13:45 3
18.03.2024, 00:07 3
18.03.2024, 06:52 5
19.03.2024, 00:31 8
что у него в голове?
чудак