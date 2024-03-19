ВИДЕО. Тренер Черноморца, не вернувшийся со сборов, трудоустроился в США

Тренер одесского «Черноморца» по физподготовке Игорь Касьяненко, который не вернулся в Украину с «моряками» после тренировочных сборов в Турции, нашел себе работу в США.

Американский клуб «Дейд Каунти» (Майами) сообщил о запуске программы для футболистов до 23 лет, приглашая всех тренироваться под руководством «всемирно известного» тренера Игоря Касьяненко.

При этом на видео-презентации видно, что украинский специалист проводит занятия за океаном в экипировке одесского клуба.