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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 16:57 | Обновлено 19 марта 2024, 17:15
767
2

ВИДЕО. Тренер Черноморца, не вернувшийся со сборов, трудоустроился в США

Игорь Касьяненко осел в Майами

19 марта 2024, 16:57 | Обновлено 19 марта 2024, 17:15
767
2
ВИДЕО. Тренер Черноморца, не вернувшийся со сборов, трудоустроился в США
Twitter. Игорь Касьяненко

Тренер одесского «Черноморца» по физподготовке Игорь Касьяненко, который не вернулся в Украину с «моряками» после тренировочных сборов в Турции, нашел себе работу в США.

Американский клуб «Дейд Каунти» (Майами) сообщил о запуске программы для футболистов до 23 лет, приглашая всех тренироваться под руководством «всемирно известного» тренера Игоря Касьяненко.

При этом на видео-презентации видно, что украинский специалист проводит занятия за океаном в экипировке одесского клуба.

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Игорь Касьяненко Черноморец Одесса российско-украинская война
Источник Instagram
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Комментарии 2
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Gargantua
а мог бы сейчас посадку штурмовать
что у него в голове?
чудак
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-1
ErichMariaШевченко
А справку из ТЦК  получил?
Ответить
-1
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