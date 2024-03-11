ОФИЦИАЛЬНО. Калитвинцев покидает Полесье, клуб определился с заменой

Владелец клуба УПЛ «Полесье» Геннадий Буткевич подтвердил, что наставник Юрий Калитвинцев покидает команду. Тренер подал в отставку после поражения от «Александрии».

«Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было очень тяжелое для него решение, как и для меня – согласовать его. Юрий Калитвинцев — человек, которого я очень уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду то, что он сделал для футбольного клуба «Полесье».

«За весь период нашего сотрудничества он всегда находил разумные решения и достойно справлялся со всеми трудностями. Но сейчас, по его словам, он чувствует усталость и не может подвести команду, поэтому решение об отставке Юрия Николаевича – одно из самых сложных как для него, так и для меня», – сказал Буткевич.

Кроме того, Буткевич подтвердил, что с 12 марта исполняющим обязанности тренера будет Сергей Шищенко. Команда Второй лиги «Звягель» под его руководством идет на первой позиции.

Житомирская команда не выигрывает в шести кряду турах УПЛ и опустилась на 6-е место.