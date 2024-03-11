Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Калитвинцев покидает Полесье, клуб определился с заменой
Украина. Премьер лига
11 марта 2024, 16:29 | Обновлено 11 марта 2024, 16:51
1803
2

ОФИЦИАЛЬНО. Калитвинцев покидает Полесье, клуб определился с заменой

Пока работать будет Сергей Шищенко

11 марта 2024, 16:29 | Обновлено 11 марта 2024, 16:51
1803
2
ОФИЦИАЛЬНО. Калитвинцев покидает Полесье, клуб определился с заменой
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Владелец клуба УПЛ «Полесье» Геннадий Буткевич подтвердил, что наставник Юрий Калитвинцев покидает команду. Тренер подал в отставку после поражения от «Александрии».

«Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было очень тяжелое для него решение, как и для меня – согласовать его. Юрий Калитвинцев — человек, которого я очень уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду то, что он сделал для футбольного клуба «Полесье».

«За весь период нашего сотрудничества он всегда находил разумные решения и достойно справлялся со всеми трудностями. Но сейчас, по его словам, он чувствует усталость и не может подвести команду, поэтому решение об отставке Юрия Николаевича – одно из самых сложных как для него, так и для меня», – сказал Буткевич.

Кроме того, Буткевич подтвердил, что с 12 марта исполняющим обязанности тренера будет Сергей Шищенко. Команда Второй лиги «Звягель» под его руководством идет на первой позиции.

Житомирская команда не выигрывает в шести кряду турах УПЛ и опустилась на 6-е место.

По теме:
Андрей КЛИЩУК: «Мы рады, что болельщики с нами»
Карпаты взяли в аренду полузащитника Шахтера
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Юрий Калитвинцев Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отставка Геннадий Буткевич
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas
Футбол | 11 марта 2024, 16:15 0
ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas
ФОТО. Сборная Украины будет играть в футболках от Adidas

Смена технического спонсора произойдет после Евро-2024

Джошуа назвал возможных соперников. Он не собирается ждать Усика с Фьюри
Бокс | 10 марта 2024, 17:10 5
Джошуа назвал возможных соперников. Он не собирается ждать Усика с Фьюри
Джошуа назвал возможных соперников. Он не собирается ждать Усика с Фьюри

По сути, Энтони вообще без разницы, с кем драться...

Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Теннис | 11.03.2024, 08:16
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Бокс | 11.03.2024, 10:20
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ
Футбол | 11.03.2024, 12:43
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер убрал Чигринского из заявки на сезон в УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
в свое время Шищенко и Шевченко были лидерами молодежки, они одногодки. И Шищенко выглядел не менее талантливым.
особенно запомнился матч с Голландией, где лидерами были Зеедорф и Вотер.
Ответить
+1
CheMP
жаль
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
10.03.2024, 13:29
Бокс
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
Костюк вышла в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Вондроушова отказалась играть
10.03.2024, 07:58 7
Теннис
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
10.03.2024, 20:35 18
Футбол
Поставил Тайсона на место? Джошуа жестко высказался о Фьюри
Поставил Тайсона на место? Джошуа жестко высказался о Фьюри
09.03.2024, 20:35
Бокс
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
09.03.2024, 18:47 6
Бокс
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
10.03.2024, 08:41 1
Футбол
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
10.03.2024, 15:04 43
Футбол
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
09.03.2024, 16:24 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем