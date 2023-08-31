Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Лига конференций
31 августа 2023, 23:59 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:37
1174
3

Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить

Днепровский клуб умудрился за один месяц вылететь из всех трех еврокубков

31 августа 2023, 23:59 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:37
1174
3
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» установил антирекорд, который невозможно избить. Днепряне стали первой командой, которая вылетела из трех еврокубков подряд за один месяц, не одержав ни одной победы.

Ранее путь из квалификации Лиги чемпионов через Лигу Европы и Лигу конференций на вылет проходили Дюделанж (Люксембург), Шкупи (Северная Македония), Линфилд (Северная Ирландия), Марибор (Словения), Жальгирис (Литва) и Нефтчи (Азербайджан). Но все они имели в активе один выигранный раунд сначала.

«Днепр-1» не одолел ни одного соперника, проиграв «Панатинаикосу» (в Лиге чемпионов), «Славии» из Праги (в Лиге Европы) и «Спартаку» Трнава (в Лиге конференций). При этом «Днепр-1» не одержал ни одной победы в шести матчах.

В четверг, 31 августа, прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» проиграл «Спартаку» из Трнавы (1:2 д.ч.). Днепряне в экстратайме пропустили гол и получили две красные карточки (как и в первом матче).

Команды играли в словацком Кошице на стадионе. Неделей ранее в первом матче в Транаве была зафиксирована ничья (1:1). «Днепр-1» выбыл из еврокубков.

По теме:
Шенол ГЮНЕШ: «Сегодня мы заслужили такой результат»
Итоги Q4 Лиги Европы. Шериф с Ковалем пробился в групповой раунд
Валерий ГОРОДОВ: «Трудно играть 120 минут в меньшинстве»
Спартак Трнава Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - Спартак Трнава статистические расклады
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины проиграла Хорватии во втором матче на Евро
Волейбол | 31 августа 2023, 19:55 14
Сборная Украины проиграла Хорватии во втором матче на Евро
Сборная Украины проиграла Хорватии во втором матче на Евро

Подопечные Угиса Крастиньша уступили соперникам в пяти партиях

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Теннис | 31 августа 2023, 11:59 0
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа

В четверг на корты Нью-Йорка выйдут 6 представителей Украины

Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Футбол | 31.08.2023, 22:55
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти
Футбол | 31.08.2023, 15:41
Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти
Источник: Лунин заработал доверие со стороны Анчелотти
Бешикташ – Динамо – 1:0. Остались без евроосени. Видео гола и обзор матча
Футбол | 01.09.2023, 00:23
Бешикташ – Динамо – 1:0. Остались без евроосени. Видео гола и обзор матча
Бешикташ – Динамо – 1:0. Остались без евроосени. Видео гола и обзор матча
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
osokor
На рідкість тупа команда це "Дніпро"! І вже не перший рік. Докотилась нарешті...
Ответить
+3
an52
Не виграти жодного матчу з 6 - це дійсно майстерність
Ответить
+2
Олексій Коваль
Мої щири вітання!!
От же ж , як воно...
Сподіваюсь це "прилетіло" за те, що порушили Регламент на самому початку існування!
Дякую тобі доля, що все бачиш!!! 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
31.08.2023, 19:52 44
Футбол
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
31.08.2023, 00:23 38
Футбол
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
30.08.2023, 12:14
Футбол
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
30.08.2023, 19:18 7
Теннис
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
30.08.2023, 19:43 11
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 17
Футбол
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
30.08.2023, 20:59 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем