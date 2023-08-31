Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить

Клуб «Днепр-1» установил антирекорд, который невозможно избить. Днепряне стали первой командой, которая вылетела из трех еврокубков подряд за один месяц, не одержав ни одной победы.

Ранее путь из квалификации Лиги чемпионов через Лигу Европы и Лигу конференций на вылет проходили Дюделанж (Люксембург), Шкупи (Северная Македония), Линфилд (Северная Ирландия), Марибор (Словения), Жальгирис (Литва) и Нефтчи (Азербайджан). Но все они имели в активе один выигранный раунд сначала.

«Днепр-1» не одолел ни одного соперника, проиграв «Панатинаикосу» (в Лиге чемпионов), «Славии» из Праги (в Лиге Европы) и «Спартаку» Трнава (в Лиге конференций). При этом «Днепр-1» не одержал ни одной победы в шести матчах.

В четверг, 31 августа, прошел ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» проиграл «Спартаку» из Трнавы (1:2 д.ч.). Днепряне в экстратайме пропустили гол и получили две красные карточки (как и в первом матче).

Команды играли в словацком Кошице на стадионе. Неделей ранее в первом матче в Транаве была зафиксирована ничья (1:1). «Днепр-1» выбыл из еврокубков.