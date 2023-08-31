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Лига конференций
Днепр-1
31.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 2
Спартак Трнава Проходит дальше
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Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 23:36 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:10
2526
34

Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы

Украинский клуб за один сезон сыграл в трех еврокубках. И ни в одном не преуспел

31 августа 2023, 23:36 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:10
2526
34
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
СК «Днепр-1»

В четверг, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между «Днепром-1» и «Спартаком» (Трнава). Футболисты встретились в городе Кошице (Словакия) на поле стадиона «Кошицка футбалова арена».

«Днепр-1», который накануне противостояния со «Спартаком» остался без главного тренера, в первом матче добился положительного для себя результата. Конечно, с учетом перипетий той встречи. Напомним, уже с 5-й минуты украинская команда играла в меньшинстве – красную карточку за фол последней надежды получил Сарапий. Однако, несмотря на неравенство составов, игра в целом была равной. Сложилось впечатление, что при игре в равных составах «Днепр-1» мог бы замахнуться и на победу. Кстати он заканчивал тот поединок и вовсе вдевятером

Ответный матч украинский клуб также начал с проблем. Теперь днепряне создали их для себя еще быстрее. Уже не третьей минуты они проигрывали после того, как Даниэль результативно завершил контратаку, начавшуюся после выполнения углового футболистами «Днепра-1». Игроки «Спартака» быстро перешли на чужую половину поля, Микович с правого фланга сделал точную передачу на Даниэля, тот принял мяч на линии штрафной площадки, немного приблизился к воротам и пробил без сопротивления.

Такое яркое начало могло бы дать импульс всему матчу, который мог бы пройти в интересной и обоюдоострой борьбе. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Команды весь первый действовали размеренно. Такую манеру игры «Спартака» можно было понять. Счет в их пользу, спешить некуда. А вот игрокам «Днепра-1» просто негде было разгоняться. Настолько плотно играли футболисты словацкого клуба в обороне. Казалось, что они успевали везде. Свободных зон не было, куда бы не направляли атаку днепряне, там обязательно оказывались игроки в черной форме.

Пихаленок пытался передачами из глубины находить партнеров, но борьбу выигрывали словаки. Пихаленок нанес единственный удар «Днепра-1» в створ ворот в первом тайме. Правда, пробил он издали, и мяч прилетел туда, где стоял вратарь «Спартака». Незаметными были Гуцуляк и Билл. Рубчинский действовал не столь полезно, как в предыдущих матчах.

У «Спартака» в первом тайме было два опасных момента, помимо эпизода с забитым гола. На 28-й минуте Микович после передачи от центральной линии получил мяч на углу вратарской площадке. Кинарейкин отразил мяч после удара в ближний угол в исполнении капитана словацкого клуба. На 44-й минуте Даниэль нанес удар с полукруга штрафной - мяч попал в штангу!

Что создал «Днепр-1» в первом тайме? Вспомнить, к сожалению, нечего. Два удара в сторону ворот, только один в створ.

Во втором тайме игроки украинского клуба добавили в скорости. За счет этого появились небольшие прорехи в оборонительных построениях «Спартака». Однако до моментов дело почти не доходило.

На 60-й минуте неожиданно счет стал равным. Помог в этом игрок «Спартака» Горосито. Горбунов сделал кросс в штрафную, Горосито пытался выбить мяч. Получился классный удар под перекладину!

После гола «Спартак» продолжил вязать действия футболистов «Днепра-1» в атаке. Во второй половине встречи это получалось не так эффективно. Днепряне больше времени проводили возле и в штрафной площадке соперника, нанесли больше ударов. Но по-настоящему опасных моментов не было. В принципе, ситуация на поле была приблизительная такая же, как и в первом тайме. Украинский клуб старался атаковать, словацкий – защищался. В таком ключе команды дошли до экстра-таймов.

В первом из них «Днепр-1» заработал очередное удаление. Третье за два матча со «Спартаком». Офори начинал контратаку словацкого клуба, Бабенко пошел в жесткий подкат. И контратаку не сорвал, и красную карточку получил. Арбитр дал доиграть эпизод, показал желтую карточку Бабенко. Но вмешался VAR. И желтая карточка превратилась в красную.

Начало второго экстра-тайма оказалось катастрофическим для «Днепра-1». Уже на первой минуте «Спартак» вышел вперед. Даниэль прострелил в штрафную площадку, удар Паура оказался заблокирован. Буката быстро сориентировался, первым среагировал на отскок и добил мяч в ворота. Через три минуты Горин заработал второе предупреждение. Он в верховой борьбе ударил оппонента рукой по лицу. Полузащитник днепровского клуба вышел на замену, провел на поле восемь минут и успел получить две желтые карточки. Шансы «Днепра-1» на то, чтобы отыграться, ушли в «минус».

И все же один проблеск надежды был. Украинский клуб атаковал, Горбунова сбили в паре метров от линии штрафной площадки. Однако за мгновение до этого на газоне в самой штрафной «Спартака» оказался Гуцуляк. Главный арбитр пошел к «телевизору», но, к сожалению для украинских болельщиков, не назначил пенальти. А Горбунов со штрафного удара попал в стенку.

«Днепр-1» в нынешнем сезоне сыграл в квалификационных раундах всех трех еврокубках. И отовсюду вылетел. Сначала вылет из квалификации Лиги чемпионов от греческого «Панатинаикоса», затем бесславное выступление в квалификации Лиги Европы – поражение от чешской «Славии». Теперь же вылет от «Спартака». И ни одной победы в шести матчах.

Лига конференций. Раунд плей-офф. Ответный матч (первый матч - 1:1).

«Днепр-1» – «Спартак» Трнава – 1:2

Горосито (60, автогол) – Микович (3), Буката (106)..

Бланко (82), Горин (103) – Шулек (63).

Бабенко (98), Горин (108, второе предупреждение).

«Днепр-1»: Кинарейкин – Каплиенко (Горбунов, 46), Кравец, Сваток, Мирошниченко (Танчик, 119), Бабенко, Рубчинский (Горин, 101), Билл (Филиппов, 77), Леднев (Бланко, 46), Пихаленок, Гуцуляк.

«Спартак» Трнава: Такач – Коштрна (Шулек, 46), Горосито, Штетина, Микович, Желкович, Офори, Коша, Даниэль (Уйлаки, 120+3), Байнович (Буката, 91), Ристовски (Азанго, 91).

Арбитр: Балаш Берке (Венгрия).

«Кошицка футбалова арена» (Кошице, Словакия).

ДНЕПР-1 – СПАРТАК ТРНАВА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 35
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Rzechpospolita
ЛЧ - мимо, ЛЄ - мимо, ЛК - мимо! лузери року! 
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+16
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KvlaD
Самое интересное то, что эти убожества стартовали со 2-го раунда ЛЧ, а в итоге никуда не прошли. Название клуба Дно-1 им больше подходит.
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+10
BEAR
Ну хоч восени не будемо дивитися таку парашу.
Ганьба, просто не має слів.
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+10
dadlismit
Днище попало в историю, однако ... Вылететь в квалифаях из всех трех еврокубков нужно постараться 
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+8
an52
Дніпро-1 перетворився на Ворсклу-2
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+6
shoko
Вболівав як міг до останньої секунди за всі наші клуби у єврокубках. Виникло питання. Зоря-зібрались і показали що в группі ЛК при удачному жеребі,десь там зачепляться і очки для країни зароблять.ДК- зрозуміло, сильний Бешікташ, при дуже спірному суддівстві першого матчу..Дніпро-1..горе наше.. нажаль..от і питання - чи було вже таке що команда починала відбір до ЛЧ і по факту вилітала з відбору не досягши навіть групи Ліги Конференцій..чи це новий рекорд Дніпро-1 встановило? Хто в курсі?
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+4
Viktor Shuper
на суддю не треба гнати, на жаль, червоні були по ділу
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+4
romanchik.8409
Теперь болелы Динамо и Днипра-1 найдут отдушину в обсирании Шахтёра....Забыв,что их команды гавно редкое...Позорище бл..дь
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+4
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Airwolf77
Зубами вцепиться и забрать у Зари 2-ое место, чтобы вот так вот обосраться! Нет слов...
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+3
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KvlaD
Еще один колхоз на вылет. 4 клубам в ЕК через сезон быть!
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+3
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Viktor Shuper
2 тупорилі червоні - вже вкотре - ну як так можна??? скільки таке буде тривати? причому в принципі до видалення грали нормально, були хороші шанси пройти в групу
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+3
Kolomiiets_Dmytro1994
А може УЄФА придумати типу Ліга Прибалтика , там я думаю наші команди до 1/8 дійдуть !
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+2
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Andrey Ilyashenko
Це лайно само усунилось з 3х турнірів. Це заявка чемпіона 😊
А на справді це єпане лайно що паратезує на і`мї великого клубу не  має право існувати. 
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+2
Andrew
Жааааах
4 червоні за 2 матчі
і навряд чи була команда, що в 3х кваліфікаціях не пройшла нікуди
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+2
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Первый Среди Равных
Класний сьогодні день...
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+2
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Airwolf77
Это какой-то позор! (с)
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+1
korrektno
Очікувано. Господар призначив лісників, при яких дерева перетворились в пеньки.
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+1
Олексій Коваль
Є питання...
Мабуть це новий рекорд Європи?
Пролетіти повз групового турніру жодного кубка починаючи з кваліфікації Ліги Чемпіонів?
Може все ж є х чим привітати цих лузерів? 
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+1
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fedd1979
Я не даремно писав у гілці, де йшла текстова трансляція гри, що мене здивувала квола реакція дніпрян на такий потрібний відіграний гол. Її майже не було - як ніби забили нічого не вартий гол після шести пропущених. А мене мінусували і щось писали про час і т.п. Часу було повно, такий важливий гол забили - чому б не порадіти? Ця реакція показала важливу річ: КОЛЕКТИВУ НЕМАЄ, ВОГНИКУ НЕМАЄ, ВСІ ВІДБУВАЮТЬ НОМЕР. Це образливо... Бо думається, що ці хлопи, при всіх проблемах, не в найгрішому становищі в Україні.
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0
u6464u
спорт.юа , напишіть , це новий рекорд Европи , вилетіть від усюди починаючи з ЛЧ, от ці кваліфікації і показали як цю команду в минулому сезоні тягнули суді , благо хватило розуму не зробити їх ще чемпіонами , то було б посміховисько на весь світ .
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0
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