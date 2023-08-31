Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы

В четверг, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между «Днепром-1» и «Спартаком» (Трнава). Футболисты встретились в городе Кошице (Словакия) на поле стадиона «Кошицка футбалова арена».

«Днепр-1», который накануне противостояния со «Спартаком» остался без главного тренера, в первом матче добился положительного для себя результата. Конечно, с учетом перипетий той встречи. Напомним, уже с 5-й минуты украинская команда играла в меньшинстве – красную карточку за фол последней надежды получил Сарапий. Однако, несмотря на неравенство составов, игра в целом была равной. Сложилось впечатление, что при игре в равных составах «Днепр-1» мог бы замахнуться и на победу. Кстати он заканчивал тот поединок и вовсе вдевятером

Ответный матч украинский клуб также начал с проблем. Теперь днепряне создали их для себя еще быстрее. Уже не третьей минуты они проигрывали после того, как Даниэль результативно завершил контратаку, начавшуюся после выполнения углового футболистами «Днепра-1». Игроки «Спартака» быстро перешли на чужую половину поля, Микович с правого фланга сделал точную передачу на Даниэля, тот принял мяч на линии штрафной площадки, немного приблизился к воротам и пробил без сопротивления.

Такое яркое начало могло бы дать импульс всему матчу, который мог бы пройти в интересной и обоюдоострой борьбе. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Команды весь первый действовали размеренно. Такую манеру игры «Спартака» можно было понять. Счет в их пользу, спешить некуда. А вот игрокам «Днепра-1» просто негде было разгоняться. Настолько плотно играли футболисты словацкого клуба в обороне. Казалось, что они успевали везде. Свободных зон не было, куда бы не направляли атаку днепряне, там обязательно оказывались игроки в черной форме.

Пихаленок пытался передачами из глубины находить партнеров, но борьбу выигрывали словаки. Пихаленок нанес единственный удар «Днепра-1» в створ ворот в первом тайме. Правда, пробил он издали, и мяч прилетел туда, где стоял вратарь «Спартака». Незаметными были Гуцуляк и Билл. Рубчинский действовал не столь полезно, как в предыдущих матчах.

У «Спартака» в первом тайме было два опасных момента, помимо эпизода с забитым гола. На 28-й минуте Микович после передачи от центральной линии получил мяч на углу вратарской площадке. Кинарейкин отразил мяч после удара в ближний угол в исполнении капитана словацкого клуба. На 44-й минуте Даниэль нанес удар с полукруга штрафной - мяч попал в штангу!

Что создал «Днепр-1» в первом тайме? Вспомнить, к сожалению, нечего. Два удара в сторону ворот, только один в створ.

Во втором тайме игроки украинского клуба добавили в скорости. За счет этого появились небольшие прорехи в оборонительных построениях «Спартака». Однако до моментов дело почти не доходило.

На 60-й минуте неожиданно счет стал равным. Помог в этом игрок «Спартака» Горосито. Горбунов сделал кросс в штрафную, Горосито пытался выбить мяч. Получился классный удар под перекладину!

После гола «Спартак» продолжил вязать действия футболистов «Днепра-1» в атаке. Во второй половине встречи это получалось не так эффективно. Днепряне больше времени проводили возле и в штрафной площадке соперника, нанесли больше ударов. Но по-настоящему опасных моментов не было. В принципе, ситуация на поле была приблизительная такая же, как и в первом тайме. Украинский клуб старался атаковать, словацкий – защищался. В таком ключе команды дошли до экстра-таймов.

В первом из них «Днепр-1» заработал очередное удаление. Третье за два матча со «Спартаком». Офори начинал контратаку словацкого клуба, Бабенко пошел в жесткий подкат. И контратаку не сорвал, и красную карточку получил. Арбитр дал доиграть эпизод, показал желтую карточку Бабенко. Но вмешался VAR. И желтая карточка превратилась в красную.

Начало второго экстра-тайма оказалось катастрофическим для «Днепра-1». Уже на первой минуте «Спартак» вышел вперед. Даниэль прострелил в штрафную площадку, удар Паура оказался заблокирован. Буката быстро сориентировался, первым среагировал на отскок и добил мяч в ворота. Через три минуты Горин заработал второе предупреждение. Он в верховой борьбе ударил оппонента рукой по лицу. Полузащитник днепровского клуба вышел на замену, провел на поле восемь минут и успел получить две желтые карточки. Шансы «Днепра-1» на то, чтобы отыграться, ушли в «минус».

И все же один проблеск надежды был. Украинский клуб атаковал, Горбунова сбили в паре метров от линии штрафной площадки. Однако за мгновение до этого на газоне в самой штрафной «Спартака» оказался Гуцуляк. Главный арбитр пошел к «телевизору», но, к сожалению для украинских болельщиков, не назначил пенальти. А Горбунов со штрафного удара попал в стенку.

«Днепр-1» в нынешнем сезоне сыграл в квалификационных раундах всех трех еврокубках. И отовсюду вылетел. Сначала вылет из квалификации Лиги чемпионов от греческого «Панатинаикоса», затем бесславное выступление в квалификации Лиги Европы – поражение от чешской «Славии». Теперь же вылет от «Спартака». И ни одной победы в шести матчах.

Лига конференций. Раунд плей-офф. Ответный матч (первый матч - 1:1).

«Днепр-1» – «Спартак» Трнава – 1:2

Горосито (60, автогол) – Микович (3), Буката (106)..

Бланко (82), Горин (103) – Шулек (63).

Бабенко (98), Горин (108, второе предупреждение).

«Днепр-1»: Кинарейкин – Каплиенко (Горбунов, 46), Кравец, Сваток, Мирошниченко (Танчик, 119), Бабенко, Рубчинский (Горин, 101), Билл (Филиппов, 77), Леднев (Бланко, 46), Пихаленок, Гуцуляк.

«Спартак» Трнава: Такач – Коштрна (Шулек, 46), Горосито, Штетина, Микович, Желкович, Офори, Коша, Даниэль (Уйлаки, 120+3), Байнович (Буката, 91), Ристовски (Азанго, 91).

Арбитр: Балаш Берке (Венгрия).

«Кошицка футбалова арена» (Кошице, Словакия).

ДНЕПР-1 – СПАРТАК ТРНАВА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА