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Лига конференций
Днепр-1
31.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 2
Спартак Трнава Проходит дальше
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Лига конференций
01 сентября 2023, 00:52 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:18
1300
1

Днепр-1 – Спартак Трнава – 1:2. Неудачный экстратайм. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций

01 сентября 2023, 00:52 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:18
1300
1
Днепр-1 – Спартак Трнава – 1:2. Неудачный экстратайм. Видео голов и обзор
СК Днепр-1

В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.

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Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).

Днепр-1 – Спартак Трнава – 1:2. Неудачный экстрайтайм. Видео голов и обзор

Днепр-1 – Спартак Трнава. Видеозапись матча

События матча

117’
Игрок команды Днепр-1 получает красную карточку.
108’
Олег Горин (Днепр-1) получает красную карточку.
106’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Буката (Спартак Трнава).
99’
Ruslan Babenko (Днепр-1) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Автогол забил Николас Эзекуиел Горосито (Спартак Трнава).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Даниэль (Спартак Трнава).
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Спартак Трнава Днепр-1 видео голов и обзор Лига конференций Днепр-1 - Спартак Трнава Эрик Даниэль Николас Горосито Мартин Буката автогол удаление с поля Руслан Бабенко Олег Горин
Источник Sport.ua
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u6464u
вас мама в понедельник родила 
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