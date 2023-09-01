31.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 2
Спартак Трнава Проходит дальше
Лига конференций01 сентября 2023, 00:52 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:18
1300
1
Днепр-1 – Спартак Трнава – 1:2. Неудачный экстратайм. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций
01 сентября 2023, 00:52 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:18
1300
1
В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.
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Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).
Днепр-1 – Спартак Трнава – 1:2. Неудачный экстрайтайм. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Спартак Трнава. Видеозапись матча
События матча
117’
Игрок команды Днепр-1 получает красную карточку.
108’
Олег Горин (Днепр-1) получает красную карточку.
106’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Буката (Спартак Трнава).
99’
Ruslan Babenko (Днепр-1) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Автогол забил Николас Эзекуиел Горосито (Спартак Трнава).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Даниэль (Спартак Трнава).
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