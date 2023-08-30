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Лига конференций
Днепр-1
31.08.2023 21:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Спартак Трнава
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Лига конференций
30 августа 2023, 22:15 | Обновлено 30 августа 2023, 22:17
263
0

Днепр-1 – Спартак Трнава. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка раунда плей-офф Лиги конференций

30 августа 2023, 22:15 | Обновлено 30 августа 2023, 22:17
263
0
Днепр-1 – Спартак Трнава. Текстовая трансляция матча
30 августа в 22:07 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В четверг, 31 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором будут играть «Днепр-1» и «Спратак» (Трнава). Игра пройдет в Кошице (Словакия) на поле стадиона «Кошицка футбалова арена», начало – в 21:00 по Киеву.

Первая игра между командами закончилась со счетом 1:1, «днепряне» играли почти всю игру в меньшинстве, а заканчивали вообще девять. Гол забил Пихаленок с пенальти, а тренировал команду Валерий Городов. Он выведет команду и на этот матч, поскольку Гонсало Гарсии, похоже, в команде не будет – испанец не хочет ехать в Днепр из-за ракетных обстрелов. Игру чемпионата на выходных против «Руха» перенесли для лучшей подготовки, поэтому вылет из третьего турнира за сезон не поймет никто.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Спартак» Трнава в украинской версии сайта.

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Днепр-1 - Спартак Трнава Днепр-1 Спартак Трнава Лига конференций текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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