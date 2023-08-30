В четверг, 31 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором будут играть «Днепр-1» и «Спратак» (Трнава). Игра пройдет в Кошице (Словакия) на поле стадиона «Кошицка футбалова арена», начало – в 21:00 по Киеву.

Первая игра между командами закончилась со счетом 1:1, «днепряне» играли почти всю игру в меньшинстве, а заканчивали вообще девять. Гол забил Пихаленок с пенальти, а тренировал команду Валерий Городов. Он выведет команду и на этот матч, поскольку Гонсало Гарсии, похоже, в команде не будет – испанец не хочет ехать в Днепр из-за ракетных обстрелов. Игру чемпионата на выходных против «Руха» перенесли для лучшей подготовки, поэтому вылет из третьего турнира за сезон не поймет никто.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Спартак» Трнава в украинской версии сайта.