В четверг, 31 августа «Днепр-1» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций в словацком Кошице в формально домашнем матче примет словацкий клуб – «Спартак» из Трнавы. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени. Первый матч неделю назад завершился вничью 1:1.

Днепр-1

К решающему противостоянию за путевку в еврокубковую осень «Днепр-1» подошел без главного тренера – Александр Кучер не стал ждать, пока его уволят, и подал в отставку сам. Поступок достойный, но крайне несвоевременный – накануне решающего противостояния со «Спартаком» из Трнавы команда осталась без главного тренера.

И за неделю между двумя матчами со словацким клубом ситуация не улучшилась – «Днепр-1» остается без полноценного главного тренера, с командой работает исполняющий обязанности главного тренера Валерий Городов. Более того, можно даже сказать, что ситуация стала хуже: испанец Гонсало Гарсия, который был для «Днепра-1» приоритетной кандидатурой, предложение вице-чемпионов Украины отклонил. По слухам, из-за ракетных ударов по Днепру.

При этом, стоит признать, что неделю назад обезглавленный «Днепр-1» добился очень неплохо результата в выездном матче, сыграв вничью 1:1. Практически весь матч, с пятой минуты, вице-чемпионы Украины играли в меньшинстве – удаление заработал Эдуард Сарапий. А заканчивал украинский клуб вообще вдевятером – на 89-й минуте к Сарапию в раздевалке досрочно присоединился Игорь Когут. Уик-энд между двумя матчами со «Спартаком» для «Днепра-1» получился свободным – поединок пятого тура УПЛ против львовского «Руха» был перенесен.

Спартак Трнава

Для трнавского «Спартака» ничья в домашнем матче, который они заканчивали с численным преимуществом в два человека против команды без главного тренера, вряд ли можно назвать успехом. Однако тот факт, что ответный матч для словацкого клуба тоже, по сути, будет домашним, делает именно подопечных Михала Гаспарика фаворитом ответного поединка по мнению букмекеров.

В отличие от «Днепра-1», «Спартак» в воскресенье, 27 августа провел матч пятого тура чемпионата Словакии, сыграв в нулевую ничью против середняка национального первенства, «Скалицы». Сам «Спартак» с 5 очками в четырех матчах и одной игрой в запасе и сам застрял в середине турнирной таблицы – седьмое место из 12 команд. В целом можно утверждать, что игра на два фронта для команды Гаспарика дается непросто.

Прогноз на противостояние

Букмекеры, как уже было сказано выше, фаворитом ответного матча видят «Спартак», однако это тот случай, когда мы с ними не согласны. Наша ставка – победа «Днепра-1» в основное время, коэффициент – 3,1.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Леднев, Пихаленок, Горбунов, Филиппов

«Спартак» Трнава: Такач, Коша, Горосито, Штетина, Микович, Прохазка, Желькович, Офори, Коштрна, Даниэль, Джуричин

31 августа, четверг