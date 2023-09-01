Валерий ГОРОДОВ: «Трудно играть 120 минут в меньшинстве»

Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов прокомментировал итоги матча со «Спартаком» Трнава (1:2).

- Большое спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали, а также работникам «Кошицкой футбольной арены». Мы очень расстроены. По матчу скажу, что очень трудно играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве, но игроки сегодня сделали все возможное.

- Теперь команда вернется в Днепр?

- Это вопрос к руководству клуба.

- На тренировке и на матче был тренер юношеской команды Имад Ашур. Какова его роль в команде?

- Он был помощником тренера.