Валерий ГОРОДОВ: «Трудно играть 120 минут в меньшинстве»
И.о. главного тренера СК «Днепр-1» – о матче со «Спартаком» из Трнавы
Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов прокомментировал итоги матча со «Спартаком» Трнава (1:2).
- Большое спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали, а также работникам «Кошицкой футбольной арены». Мы очень расстроены. По матчу скажу, что очень трудно играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве, но игроки сегодня сделали все возможное.
- Теперь команда вернется в Днепр?
- Это вопрос к руководству клуба.
- На тренировке и на матче был тренер юношеской команды Имад Ашур. Какова его роль в команде?
- Он был помощником тренера.
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