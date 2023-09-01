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31.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 1 : 2
Спартак Трнава Проходит дальше
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Лига конференций
01 сентября 2023, 00:25 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:27
608
5

Валерий ГОРОДОВ: «Трудно играть 120 минут в меньшинстве»

И.о. главного тренера СК «Днепр-1» – о матче со «Спартаком» из Трнавы

01 сентября 2023, 00:25 | Обновлено 01 сентября 2023, 00:27
608
5
Валерий ГОРОДОВ: «Трудно играть 120 минут в меньшинстве»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Исполняющий обязанности главного тренера СК «Днепр-1» Валерий Городов прокомментировал итоги матча со «Спартаком» Трнава (1:2).

- Большое спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали, а также работникам «Кошицкой футбольной арены». Мы очень расстроены. По матчу скажу, что очень трудно играть два матча подряд, еще и 120 минут в меньшинстве, но игроки сегодня сделали все возможное.

- Теперь команда вернется в Днепр?
- Это вопрос к руководству клуба.

- На тренировке и на матче был тренер юношеской команды Имад Ашур. Какова его роль в команде?
- Он был помощником тренера.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 5
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naverland
Кто играл 120 мин в меньшинстве?
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+5
dadlismit
Игроки действительно сделали все возможное  Получить два удаления в каждом матче противостояния со словаками заслуживает уважения ... 
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+4
Евгений Семыкин
Валерий, вы имели ввиду без тренера? без мысли? 
Ответить
+3
Alehandro
то може гравцям не варто робити дитячі помилки і вилучатись? так каже, ніби хтось у цьому винен
Ответить
+1
nivavn
Костолми, б...ть, треба було грати у ФУТБОЛ!!!
Ответить
0
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