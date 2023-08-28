Журналист рассказал, что именно побудило Гонсало Гарсию отказать Днепру-1

Причиной отказа испанского специалиста Гонсало Гарсии тренировать СК «Днепр-1» стали ракетные обстрелы Днепра, сообщил журналист Владимир Зверов.

По информации журналиста, есть большая вероятность, что если «Днепр-1» не выйдет в групповой этап Лиги конференций, то команда переедет из Ужгорода в Днепр.

Ранее сообщалось, что днепровскую команду может возглавить 39-летний испанский специалист.

Экс-коуч нидерландского «Твенте» Гонсало Гарсия привел «Истру 1961» к 5-му месту в чемпионате Хорватии.

После отставки Александра Кучера «Днепр-1» пока что временно возглавляет Валерий Городов.