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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 20:45 | Обновлено 28 августа 2023, 21:00
312
0

Журналист рассказал, что именно побудило Гонсало Гарсию отказать Днепру-1

Причиной негативного решения испанца стали ракетные обстрелы Днепра

28 августа 2023, 20:45 | Обновлено 28 августа 2023, 21:00
312
0
Журналист рассказал, что именно побудило Гонсало Гарсию отказать Днепру-1
ФК Истра 1961. Гонсало Гарсия

Причиной отказа испанского специалиста Гонсало Гарсии тренировать СК «Днепр-1» стали ракетные обстрелы Днепра, сообщил журналист Владимир Зверов.

По информации журналиста, есть большая вероятность, что если «Днепр-1» не выйдет в групповой этап Лиги конференций, то команда переедет из Ужгорода в Днепр.

Ранее сообщалось, что днепровскую команду может возглавить 39-летний испанский специалист.

Экс-коуч нидерландского «Твенте» Гонсало Гарсия привел «Истру 1961» к 5-му месту в чемпионате Хорватии.

После отставки Александра Кучера «Днепр-1» пока что временно возглавляет Валерий Городов.

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чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Истра 1961 Днепр-1 Гонсало Гарсия Владимир Зверов
Источник Профутбол Digital
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