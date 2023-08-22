Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК

Руководство клуба УПЛ «Днепр-1» приняло решение о будущем тренере, информирует ТаТоТаке.

Рассматривалось три кандидата. По состоянию на вчера, 21 августа, главным фаворитом был другой испанский специалист, но в силу определенных обстоятельств вернулись к кандидатуре экс-тренера «Твенте» и «Истры 1961» – Гонсало Гарсии.

Подписание контракта пока не состоялось. Но, если не возникнет форс-мажора, Гарсия возглавит команду уже в ответном матче против «Спартака» Трнавы, который состоится 31 августа.

Интересно, что в июне Гарсия был одним из кандидатов на должность главного тренера «Зари».