Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
Экс-коуч «Твенте» и «Истры» Гонсало Гарсия станет главным тренером днепрян
Руководство клуба УПЛ «Днепр-1» приняло решение о будущем тренере, информирует ТаТоТаке.
Рассматривалось три кандидата. По состоянию на вчера, 21 августа, главным фаворитом был другой испанский специалист, но в силу определенных обстоятельств вернулись к кандидатуре экс-тренера «Твенте» и «Истры 1961» – Гонсало Гарсии.
Подписание контракта пока не состоялось. Но, если не возникнет форс-мажора, Гарсия возглавит команду уже в ответном матче против «Спартака» Трнавы, который состоится 31 августа.
Интересно, что в июне Гарсия был одним из кандидатов на должность главного тренера «Зари».
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