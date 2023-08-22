Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 22:34 | Обновлено 22 августа 2023, 23:04
1896
0

Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК

Экс-коуч «Твенте» и «Истры» Гонсало Гарсия станет главным тренером днепрян

22 августа 2023, 22:34 | Обновлено 22 августа 2023, 23:04
1896
0
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
ФК Истра 1961. Гонсало Гарсия

Руководство клуба УПЛ «Днепр-1» приняло решение о будущем тренере, информирует ТаТоТаке.

Рассматривалось три кандидата. По состоянию на вчера, 21 августа, главным фаворитом был другой испанский специалист, но в силу определенных обстоятельств вернулись к кандидатуре экс-тренера «Твенте» и «Истры 1961» – Гонсало Гарсии.

Подписание контракта пока не состоялось. Но, если не возникнет форс-мажора, Гарсия возглавит команду уже в ответном матче против «Спартака» Трнавы, который состоится 31 августа.

Интересно, что в июне Гарсия был одним из кандидатов на должность главного тренера «Зари».

По теме:
Спартак Трнава – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
САРАПИЙ: «Кошице стал для нас європейським домом, приятно здесь играть»
ГОРОДОВ: «Важная игра в Трнаве. Выигрывает команда, проигрывает тренер»
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск назначение тренера Украинская Премьер-лига Истра 1961 Днепр-1 Гонсало Гарсия ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александра Караваева довызвали в сборную Украины
Футбол | 22 августа 2023, 17:00 10
Александра Караваева довызвали в сборную Украины
Александра Караваева довызвали в сборную Украины

Сергей Ребров решил перевести игрока «Динамо» из резервного списка

Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Футбол | 22 августа 2023, 09:30 4
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца

Александр вышел на 7 минут в поединке «Кристал Пэлас» – «Арсенал»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Футбол | 22.08.2023, 13:28
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зинченко списан, он пиарщик, да и только»
Гармаш и Хачериди начали обучение на тренерских курсах
Футбол | 22.08.2023, 20:34
Гармаш и Хачериди начали обучение на тренерских курсах
Гармаш и Хачериди начали обучение на тренерских курсах
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
Футбол | 22.08.2023, 11:37
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
В Динамо приняли решение по трансляции матча с Бешикташем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
21.08.2023, 05:00 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
20.08.2023, 17:09 52
Футбол
Днепр-1 нашел нового тренера
Днепр-1 нашел нового тренера
21.08.2023, 12:15 12
Футбол
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
20.08.2023, 22:10 1
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
20.08.2023, 20:55 47
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
21.08.2023, 06:20 6
Футбол
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
22.08.2023, 14:15
Волейбол
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
21.08.2023, 03:37 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем