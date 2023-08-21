Источник: Днепр-1 ведет переговоры с молодыми испанскими тренерами

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал про ситуацию с назначением нового главного тренера «Днепра-1».

«На ответный матч Лиги конференций против «Спартака» из Трнавы будет назначен новый специалист. Кто это будет? Сейчас ведутся переговоры с несколькими испанцами.

Эти молодые испанцы с хорошим образованием и дипломами, вероятно, имеют определенные перспективы. Я думаю, что один из них, скорее всего, и возглавит «Днепр-1».

После отставки Александра Кучера «Днепр-1» может возглавить 39-летний испанский специалист Гонсало Гарсия, экс-наставник хорватской команды «Истра 1961».