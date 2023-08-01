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Лига Чемпионов
Проходит дальше Панатинаикос
01.08.2023 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 2
Днепр-1
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Лига чемпионов
01 августа 2023, 22:29 | Обновлено 01 августа 2023, 22:57
2594
25

С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом

Днепряне выбыли из квалификации Лиги чемпионов

01 августа 2023, 22:29 | Обновлено 01 августа 2023, 22:57
2594
25
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
СК Днепр-1

Чтобы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов, днепрянам нужно было сотворить чудо: выиграть с разницей в три мяча в гостях на стадионе, заполненном греческими фанатами, которые славятся своей неистовой поддержкой. События первого матча не добавляли оптимизма. В чудо верилось с трудом.

Александр Кучер в ответном поединке серьезно перекроил стартовый состав. Причин тому несколько: неудовлетворительная игра в первом матче, травмы, а также отравление части футболистов, в котором, по информации ТаТоТаке, днепровский клуб обвинил представителей «Панатинаикоса». Место в воротах занял Волынец, который в межсезонье пришел из коваливского «Колоса». В оборонительной линии остался только Сарапий. Вместе с ним пару центральных защитников составил Адамюк. На фланги вышли Каплиенко и Пасич. В полузащите Третьякова и Гуцуляка заменили Пихаленок и Мирошниченко, в первом матче игравший на правом фланге обороне.

У «Панатинаикоса» вместо Схенкенвелда, травмировавшегося в первом поединке, в «основе» вышел Едвай, который ранее выступал в чемпионате страны-агрессора. Это было единственное изменение в стартовом составе греческого клуба.

Команды начали поединок в неспешном темпе. Небольшим территориальным преимуществом завладели хозяева, которые подолгу контролировали мяч на половине поля гостей. Первый момент у ворот «Днепра-1» возник на 10-й минуте, когда Вильена пробил примерно с 18 метров – мяч летел по центру, и Волынец спокойно поймал его. На 15-й минуте украинский клуб пропустил. Игрок «Панатинаикоса» выбил мяч со своей половины поля аж к штрафной площадке «Днепра-1». Адамюк понадеялся на то, что мяч заберет Волынец, но голкипер не рассчитал отскок от газона и не вышел вовремя из ворот. Мяч оказался у Шпорара, который перебросил Волынца, пытавшегося исправить свою ошибку.

Днепряне ответили двумя прострелами в штрафную площадку «Панатинаикоса», но выиграть борьбу за позицию и пробить по воротам никому из подопечных Кучера не удалось. А на 24-й минуте украинский клуб забил гол. Довбик принял мяч на линии офсайда, ворвался в штрафную, разобрался с двумя соперниками и с острого угла пробил «в домик» голкиперу Бриньоли.

СК Днепр-1

После гола днепряне заиграли смелее. Начал давать результат прессинг на чужой половине поля, который гости старались использовать со старта поединка. При владении мячом подопечные Кучера не стеснялись идти в обводку, и это у них получалось. На 32-й минуте Рубчинский после скидки от Добвика пробил с линии штрафной площадки, но Бриньоли в падении забрал мяч в руки.

На 34-й минуте Волынец спас команду, на мгновение опередив Паласиоса, выходившего один на один после передачи, которая разрезала центр обороны «Днепра-1». Аргентинец, пытаясь перепрыгнуть голкипера, попал ему коленом в голову. Волынец оказался в форменном нокауте: самостоятельно подняться с газона не смог, его увезли с поля в сопровождении медиков. Место в воротах занял молодой Кинарейкин, который, напомним, в первом матче против «Панатинаикоса» дебютировал в основном составе «Днепра-1».

СК Днепр-1

На 40-й минуте Довбик снова классно разобрался с защитниками и во второй раз пробил Бриньоли. Но гол не засчитали, так как перед этим Бланко подыграл себе рукой.

На последней компенсированной минуте Пихаленок навесил со штрафного, Пасич пробил с близкого расстояния, но в ворота не попал.

На первой минуте второго тайма «Днепр-1» создал сразу два опасных момента. Сначала Бланко после передачи от Пихаленка пробил с полукруга штрафной площадки – Бриньоли вытащил мяч из-под перекладины. После навеса с углового Сарапий пробил с близкого расстояния – снова на месте оказался голкипер.

На 52-й минуте опасно было у ворот украинского клуба. Манчини на фланге легко обыграл Бабенко и сделал передачу на Шпорара, который находился перед пустым углом ворот, но затянул с ударом, и опасность для «Днепра-1» миновала.

Через две минуты подопечные Кучера забили второй гол. Сарапий при подаче с углового снова выиграл борьбу в штрафной площадке и точно пробил головой. Затеплилась надежда, что «Днепр-1» все же сможет выбраться из почти безнадежной ситуации.

Однако после второго пропущенного гола «Панатинаикос» начал внимательнее действовать в обороне. Украинскому клубу не удавалось создавать моменты, игра проходила в основном в центре поля. На 70-й минуте греческий клуб сравнял счет. Джуричич легко прошел нескольких оппонентов и отдал пас на Шпорара, который с линии вратарской забил свой второй гол в матче.

СК Днепр-1

На 75-й минуте «Днепр-1» остался в меньшинстве. Танчик получил красную карточку за то, что сыграл в ногу соперника. Неоднозначное удаление, скажем, на усмотрение арбитра. Футболисты «Панатинаикоса», получив численное преимущество, взяли игру под контроль и спокойно довели ее до необходимого им результата. Да еще и забить победный гол могли.

В ответном матче футболисты «Днепр-1» оставили хорошее впечатление. Намного лучше, чем в первом поединке, который подопечные Кучера проиграли вчистую. Хотя начало игры в Афинах было очень похоже на второй тайм встречи в Кошице, когда подопечные Йовановича спокойно владели мячом и контролировали ход игры. Первый забитый гол добавил уверенности днепрянам. Они будто перестали наконец боятся соперника и раскрепостились. Матч в Греции отлично провел Довбик, который не один раз в одиночку обыгрывал по несколько оппонентов. Этого очень не хватало в первом поединке. В Афинах украинский клуб показал, что может превосходить «Панатинаикос» по игре. Жаль, что по результату не превзошел. Провал в первом поединке оставил «Днепр-1» без дальнейшего участия в Лиге чемпионов.

СК Днепр-1

Лига чемпионов. Ответный матч.

«Панатинаикос» – «Днепр-1» – 2:2. Первый матч – 3:1.

Шпорар (15, 70) – Довбик (24), Сарапий (54)

Паласиос (45+2), Чокай (90+5) – Бланко (20), Рубчинский (43), Пихаленок (55), Когут (87)

Танчик (75, грубая игра)

«Панатинаикос»: Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Едвай, Коцирас, Вильена (Чокай, 66), Джуричич (Кляйнхайслер, 80), Перес, Бернард (Вербич, 90+1), Шпорар (Яннидис, 79), Паласиос (Манчини, 46)

«Днепр-1»: Волынец (Кинарейкин, 37), Каплиенко (Танчик, 69), Сарапий (Сваток, 57), Адамюк, Е.Пасич, Бланко, Бабенко, Рубчинский (Гуцуляк, 69), Пихаленок (Когут, 69), Мирошниченко, Довбик

Арбитр: Бастиан Данкерт (Германия)

Стадион «Аполостос Николаидис» (Афины, Греция)

ПАНАТИНАИКОС – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 25
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Дякую футболістам Дніпра1, матч сподобався. Здоровья Волинцю.
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+5
FunnyCat_____
а ну и судье в глаз купюра попала, явно больше помогал грекам, чем для простого домашнего судейства 
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+4
avk2307
Как по мне, то командам нашим лучше играть со зрителями. И вот даже не важно, своими или чужими. И это не только Днепр показал. Это энергию придает и движение, а когда еле еле поддерживают , то и темп и отдача такая.
Днепр показал, что будет бороться и есть потенциал.
Успехов в ЛЕ Теперь.
Баллы набрали это тоже плюс.
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+3
bolelschik
Действительно, результат мог быть и лучше. 
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+3
FunnyCat_____
Хорошая боевая игра, почему не играть так дома, непонятно?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
По матча два вывода:
Первый - судья стопроцентный три два раз.
Второй - Днепр-1 красавчики, но с защитой делать что-то надо.
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+3
Airwolf77
Со Славией 50/50 (если с Довбиком) они не хуже греков. Зависит от игры днепрян, ну и от судейства тоже..
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+2
Alehandro
За перший пропущений Волинця і Адамюка у другий склад на перевиховання треба відправляти.. два колгоспники
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+1
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AleksDnipro
Возили греків мордою об мокрий газон до вилучення, на виїзді, коли півкоманди отруїлося. Як і зазначав раніше, дався взнаки фактор появи Піхальонка. Зазначу окремо Довбика, думав він обережніше гратиме перед трансфером у Жирону, а ні, красень.
Стосовно наступного суперника, Славія сильніше буде цього грецького непорозуміння, але, а нам, то що? Зіграємо як сьогодні, пройдемо далі.
Дякую, Дніпро! Суддя 3,14дарас
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+1
u6464u
За гру хлопцям велика подяка , руки не опустили , грали до кінця .
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+1
Владислав Антонов
Зі Славією шанси є, якщо збережуть Довбика. За тиждень команда точно додасть у грі і буде набагато легше.
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0
Ivan Kostenko
Судья питался в одной столовой с персоналом Днепра?
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0
igor shmuylo
Так надо было играть в первой игре . Главное что есть очки в копилку  Украины 
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0
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Summertime
Теперь можно ужинать в ресторане всем подряд.   Даже греческим супом с говяжими кишками.
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-1
Трегубов Дмитрий
Навіть якщо їх відновили після отруєння - все одно фізичний стан вже не той. І карток можливо внаслідок браку фізичного стану нахваталися.
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-2
Злий Глобинець
Заслабкі дніпряни для Ліги чемпіонів. Хоч і наша команда, хоч і старалися. та пізно прокинулися. В першому матчі треба було як слід грати. А в цьому навіть перемогу не втримали.
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-3
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Alex Komnin
Відверто нема чого робити з таким складом й грою у Лізі Чемпіонів. Панатінаікос у наступному раунді приєднається до Дніпра. Але за старання треба відзначити.
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-4
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