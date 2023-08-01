С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
Днепряне выбыли из квалификации Лиги чемпионов
Чтобы пройти в следующий раунд Лиги чемпионов, днепрянам нужно было сотворить чудо: выиграть с разницей в три мяча в гостях на стадионе, заполненном греческими фанатами, которые славятся своей неистовой поддержкой. События первого матча не добавляли оптимизма. В чудо верилось с трудом.
Александр Кучер в ответном поединке серьезно перекроил стартовый состав. Причин тому несколько: неудовлетворительная игра в первом матче, травмы, а также отравление части футболистов, в котором, по информации ТаТоТаке, днепровский клуб обвинил представителей «Панатинаикоса». Место в воротах занял Волынец, который в межсезонье пришел из коваливского «Колоса». В оборонительной линии остался только Сарапий. Вместе с ним пару центральных защитников составил Адамюк. На фланги вышли Каплиенко и Пасич. В полузащите Третьякова и Гуцуляка заменили Пихаленок и Мирошниченко, в первом матче игравший на правом фланге обороне.
У «Панатинаикоса» вместо Схенкенвелда, травмировавшегося в первом поединке, в «основе» вышел Едвай, который ранее выступал в чемпионате страны-агрессора. Это было единственное изменение в стартовом составе греческого клуба.
Команды начали поединок в неспешном темпе. Небольшим территориальным преимуществом завладели хозяева, которые подолгу контролировали мяч на половине поля гостей. Первый момент у ворот «Днепра-1» возник на 10-й минуте, когда Вильена пробил примерно с 18 метров – мяч летел по центру, и Волынец спокойно поймал его. На 15-й минуте украинский клуб пропустил. Игрок «Панатинаикоса» выбил мяч со своей половины поля аж к штрафной площадке «Днепра-1». Адамюк понадеялся на то, что мяч заберет Волынец, но голкипер не рассчитал отскок от газона и не вышел вовремя из ворот. Мяч оказался у Шпорара, который перебросил Волынца, пытавшегося исправить свою ошибку.
Днепряне ответили двумя прострелами в штрафную площадку «Панатинаикоса», но выиграть борьбу за позицию и пробить по воротам никому из подопечных Кучера не удалось. А на 24-й минуте украинский клуб забил гол. Довбик принял мяч на линии офсайда, ворвался в штрафную, разобрался с двумя соперниками и с острого угла пробил «в домик» голкиперу Бриньоли.
После гола днепряне заиграли смелее. Начал давать результат прессинг на чужой половине поля, который гости старались использовать со старта поединка. При владении мячом подопечные Кучера не стеснялись идти в обводку, и это у них получалось. На 32-й минуте Рубчинский после скидки от Добвика пробил с линии штрафной площадки, но Бриньоли в падении забрал мяч в руки.
На 34-й минуте Волынец спас команду, на мгновение опередив Паласиоса, выходившего один на один после передачи, которая разрезала центр обороны «Днепра-1». Аргентинец, пытаясь перепрыгнуть голкипера, попал ему коленом в голову. Волынец оказался в форменном нокауте: самостоятельно подняться с газона не смог, его увезли с поля в сопровождении медиков. Место в воротах занял молодой Кинарейкин, который, напомним, в первом матче против «Панатинаикоса» дебютировал в основном составе «Днепра-1».
На 40-й минуте Довбик снова классно разобрался с защитниками и во второй раз пробил Бриньоли. Но гол не засчитали, так как перед этим Бланко подыграл себе рукой.
На последней компенсированной минуте Пихаленок навесил со штрафного, Пасич пробил с близкого расстояния, но в ворота не попал.
На первой минуте второго тайма «Днепр-1» создал сразу два опасных момента. Сначала Бланко после передачи от Пихаленка пробил с полукруга штрафной площадки – Бриньоли вытащил мяч из-под перекладины. После навеса с углового Сарапий пробил с близкого расстояния – снова на месте оказался голкипер.
На 52-й минуте опасно было у ворот украинского клуба. Манчини на фланге легко обыграл Бабенко и сделал передачу на Шпорара, который находился перед пустым углом ворот, но затянул с ударом, и опасность для «Днепра-1» миновала.
Через две минуты подопечные Кучера забили второй гол. Сарапий при подаче с углового снова выиграл борьбу в штрафной площадке и точно пробил головой. Затеплилась надежда, что «Днепр-1» все же сможет выбраться из почти безнадежной ситуации.
Однако после второго пропущенного гола «Панатинаикос» начал внимательнее действовать в обороне. Украинскому клубу не удавалось создавать моменты, игра проходила в основном в центре поля. На 70-й минуте греческий клуб сравнял счет. Джуричич легко прошел нескольких оппонентов и отдал пас на Шпорара, который с линии вратарской забил свой второй гол в матче.
На 75-й минуте «Днепр-1» остался в меньшинстве. Танчик получил красную карточку за то, что сыграл в ногу соперника. Неоднозначное удаление, скажем, на усмотрение арбитра. Футболисты «Панатинаикоса», получив численное преимущество, взяли игру под контроль и спокойно довели ее до необходимого им результата. Да еще и забить победный гол могли.
В ответном матче футболисты «Днепр-1» оставили хорошее впечатление. Намного лучше, чем в первом поединке, который подопечные Кучера проиграли вчистую. Хотя начало игры в Афинах было очень похоже на второй тайм встречи в Кошице, когда подопечные Йовановича спокойно владели мячом и контролировали ход игры. Первый забитый гол добавил уверенности днепрянам. Они будто перестали наконец боятся соперника и раскрепостились. Матч в Греции отлично провел Довбик, который не один раз в одиночку обыгрывал по несколько оппонентов. Этого очень не хватало в первом поединке. В Афинах украинский клуб показал, что может превосходить «Панатинаикос» по игре. Жаль, что по результату не превзошел. Провал в первом поединке оставил «Днепр-1» без дальнейшего участия в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. Ответный матч.
«Панатинаикос» – «Днепр-1» – 2:2. Первый матч – 3:1.
Шпорар (15, 70) – Довбик (24), Сарапий (54)
Паласиос (45+2), Чокай (90+5) – Бланко (20), Рубчинский (43), Пихаленок (55), Когут (87)
Танчик (75, грубая игра)
«Панатинаикос»: Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Едвай, Коцирас, Вильена (Чокай, 66), Джуричич (Кляйнхайслер, 80), Перес, Бернард (Вербич, 90+1), Шпорар (Яннидис, 79), Паласиос (Манчини, 46)
«Днепр-1»: Волынец (Кинарейкин, 37), Каплиенко (Танчик, 69), Сарапий (Сваток, 57), Адамюк, Е.Пасич, Бланко, Бабенко, Рубчинский (Гуцуляк, 69), Пихаленок (Когут, 69), Мирошниченко, Довбик
Арбитр: Бастиан Данкерт (Германия)
Стадион «Аполостос Николаидис» (Афины, Греция)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина сыграет против Дарьи Касаткиной в 1/8 финала хардового 500-тысячника в США
В составе полтавской делегации отсутствует последний летний новичок
Днепр показал, что будет бороться и есть потенциал.
Успехов в ЛЕ Теперь.
Баллы набрали это тоже плюс.
Первый - судья стопроцентный три два раз.
Второй - Днепр-1 красавчики, но с защитой делать что-то надо.
Стосовно наступного суперника, Славія сильніше буде цього грецького непорозуміння, але, а нам, то що? Зіграємо як сьогодні, пройдемо далі.
Дякую, Дніпро! Суддя 3,14дарас