Панатинаикос – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 1 августа, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда, в котором встретятся «Панатинаикос» и «Днепр-1». Поединок пройдет в Афинах на стадионе «Аполостос Николаидис», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
В первом матче, который состоялся неделю назад, греческие клуб нанес поражение днепрянам со счетом 3:1. Таким образом, у команды Александра Кучера остались совсем небольшие шансы на выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Напомним, проигравший в паре «Днепр-1» – «Панатинаикос» будет играть в 3-м отборочном раунде Лиги Европы с пражской «Славии». Победитель продолжит бороться за путевку в ЛЧ в противостоянии с «Марселем».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Панатинаикос» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.
Опрос
Крупная победа Панатинаикоса
5 голосов 17.86 %
Минимальная победа Панатинаикоса
9 голосов 32.14 %
Ничья
6 голосов 21.43 %
Минимальная победа Днепра-1
4 голоса 14.29 %
Крупная победа Днепра-1
4 голоса 14.29 %
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