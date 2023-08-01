Во вторник, 1 августа, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда, в котором встретятся «Панатинаикос» и «Днепр-1». Поединок пройдет в Афинах на стадионе «Аполостос Николаидис», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся неделю назад, греческие клуб нанес поражение днепрянам со счетом 3:1. Таким образом, у команды Александра Кучера остались совсем небольшие шансы на выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Напомним, проигравший в паре «Днепр-1» – «Панатинаикос» будет играть в 3-м отборочном раунде Лиги Европы с пражской «Славии». Победитель продолжит бороться за путевку в ЛЧ в противостоянии с «Марселем».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Панатинаикос» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.