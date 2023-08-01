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Лига Чемпионов
Панатинаикос
01.08.2023 20:30 2-й матч. Результат первого матча 3:1 - : -
Днепр-1
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Лига чемпионов
01 августа 2023, 11:28 | Обновлено 01 августа 2023, 11:29
77
0

Панатинаикос – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

01 августа 2023, 11:28 | Обновлено 01 августа 2023, 11:29
77
0
Панатинаикос – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

Во вторник, 1 августа, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда, в котором встретятся «Панатинаикос» и «Днепр-1». Поединок пройдет в Афинах на стадионе «Аполостос Николаидис», стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся неделю назад, греческие клуб нанес поражение днепрянам со счетом 3:1. Таким образом, у команды Александра Кучера остались совсем небольшие шансы на выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Напомним, проигравший в паре «Днепр-1» – «Панатинаикос» будет играть в 3-м отборочном раунде Лиги Европы с пражской «Славии». Победитель продолжит бороться за путевку в ЛЧ в противостоянии с «Марселем».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Панатинаикос» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Голосов 28
Спрогнозируйте исход ⚽️ ответного матча 2-го раунда квалификации 🏆 Лиги чемпионов между командами Панатинаикос и Днепр-1, который пройдет 1 августа в Афинах

Крупная победа Панатинаикоса

5 голосов 17.86 %

Минимальная победа Панатинаикоса

9 голосов 32.14 %

Ничья

6 голосов 21.43 %

Минимальная победа Днепра-1

4 голоса 14.29 %

Крупная победа Днепра-1

4 голоса 14.29 %

Результаты
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Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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