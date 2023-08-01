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Лига Чемпионов
Проходит дальше Панатинаикос
01.08.2023 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 2
Днепр-1
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Лига чемпионов
01 августа 2023, 23:59 | Обновлено 02 августа 2023, 00:12
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КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»

Коуч «Днепра-1» дал пресс-конференцию после матча с «Панатинаикосом»

01 августа 2023, 23:59 | Обновлено 02 августа 2023, 00:12
810
1
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер дал пресс-конференцию после матча квалификации Лиги чемпионов против греческого «Панатинаикоса» (2:2, первый матч – 1:3):

– Сегодня мы играли в то, что и планировали. В первом матче у нас это не получилось, а вот сегодня то, о чем мы договаривались – у нас получалось.

– Правда ли, что перед игрой в команде было отравление?

– Да, у нас минувшей ночью отравились сразу 8 футболистов и 7 работников по персоналу клуба. Они не спали всю ночь. Некоторым было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили во втором тайме, тоже было плохо. Он уже не мог играть дальше. Сегодня на поле было много игроков, которые отравились.

– Какое у вас впечатление от обеих игр?

– Могу сказать, что это противостояние мы проиграли в первом тайме первого матча, потому что второй тайм первой встречи и сегодняшний матч показали, что мы способны на большее, и мы можем играть с такими командами, как Панатинаикос. Сегодня мне ребята понравились, понравилось то, как они играли. На предматчевой пресс-конференции я говорил, что мы должны сегодня показать, что мы – украинцы, и я считаю, что они сегодня это доказали. Они достойны того, чтобы называться украинцами. Они молодцы, я им очень благодарен за эту игру.

– Считаете, что игра закончилась после красной карточки?

– Конечно, это был основной эпизод, который сломал всю игру. То, что я увидел в этом моменте – это желтая карточка 50 на 50, а красной там точно не было. А еще, знаете ли, нам в первом матче такой же 11-метровый поставили, когда нам забили третий гол. Всегда что-то не в нашу пользу.

– Что случилось с вратарем команды?

– Его забрали в больницу, и сейчас я не могу сказать, каково его состояние. Там сотрясение мозга, рассечение было, ведь я видел кровь. Более точно о состоянии его здоровья мы узнаем позже.

События матча

75’
Владимир Танчик (Днепр-1) получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Панатинаикос).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Панатинаикос).
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Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 Александр Кучер пресс-конференция
Источник СК Днепр-1
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Иван Качура
Дякую за гру, молодці👏👍Волинцю здоров'я. Арбітр вбив інтригу вилученням.
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