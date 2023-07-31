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Лига Чемпионов
Панатинаикос
01.08.2023 20:30 2-й матч. Результат первого матча 3:1 - : -
Днепр-1
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Лига чемпионов
31 июля 2023, 11:57 | Обновлено 31 июля 2023, 12:44
417
0

Панатинаикос – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Шансов очень мало, но нужно попробовать

31 июля 2023, 11:57 | Обновлено 31 июля 2023, 12:44
417
0
Панатинаикос – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
CК Днепр-1

В первый день августа в Афинах состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местным «Панатинаикосом» и нашим «Днепром-1». Перед подопечными Александра Кучера стоит очень сложная задача, ведь в первой встрече, состоявшейся неделю назад в Словакии, греческий вице-чемпион выиграл с комфортным счетом 3:1. Дабы рассчитывать на продолжение лигочемпионской сказки, днепрянам нужно прыгнуть и выше своей, и выше чужой головы.

Панатинаикос

На послематчевой пресс-конференции в Кошице наставник «зеленых» Йованович не единожды акцентировал внимание на том, что его команда находится в хорошей физической форме. Вот этот компонент, а еще агрессия и прессинг, и позволили «Панатинаикосу» одержать уверенную победу в первом раунде противостояния с «Днепром-1».

Откровенно говоря, «Пао» просто оказался выше классом. Если не произойдет ничего сверхъестественного, то во вторник вице-чемпион Греции оформит путевку в следующий раунд чемпионской Лиги.

Иван Йованович, главный тренер «Панатинаикоса»:

– Нас ждет интересный поединок. В первом матче много вещей сложилось очень хорошо для нас. Нам нужно быть сконцентрированными на втором матче, потому что «Днепр-1» – сильная команда и может не простить ошибки, и любая ошибка в следующей игре может стоить нам путевки в следующий раунд Лиги чемпионов.

Днепр-1

Первая проба пера в Лиге чемпионов для «Днепра-1» окончилась звонкой оплеухой: соперник оказался банально сильнее. На послематчевой пресс-конференции наставник нашей команды Александр Кучер недоумевал, почему, дескать, испугались соперника, почему нет ответственности, концентрации. Мол, так играть нельзя.

Действительно, так играть нельзя. Особенно в обороне. Опытные защитники «Днепра-1» в первом поединке против «Пао» наошибались на пару матчей вперед.

Однако, видится, недоработали не только игроки, но и тренерский штаб. Кучер и компания просто не сумели достучаться до своих подопечных, настроить их должным образом, мотивировать на игру. Сложилось такое впечатление, что в Кошице днепряне играли не важнейший официальный поединок, а очередную товарищескую встречу.

К тому же, по всей видимости, Кучер не угадал и с голкипером: молодой Кинарейкин не справился со своей задачей. Предположим, что в Афинах ворота команды будет защищать Волынец.

Также будем надеяться, что восстановится после повреждения лидер центра поля днепрян Пихаленок. Без Александра связать воедино защиту и атаку команды было некому.

Александр Кучер, главный тренер «Днепра-1»:

– В прошлом сезоне в еврокубках против нас три удара – три гола. Сейчас также – три удара и три гола. Не понимаю, почему так. Наверное, где-то не донесли и не достучались до ребят. Но говорить о том, что все потеряно, я так сказать не могу.

Мы неплохо играли во втором тайме: бежали, накрывали, были моменты и могли забивать больше, однако потеряли концентрацию и бдительность, в результате чего получили непонятные голы. Считаю, что мы не заслуживали такого результата и такого поражения. Мы могли забивать больше, а эпизоды у наших ворот мы, конечно, проанализируем, их нужно убрать, ведь очень легко мы дали забить эти голы.

Прогноз на противостояние

К сожалению, вице-чемпион Греции оказался на порядок выше классом вице-чемпиона Украины. «Панатинаикос» в первом поединке был быстрее, агрессивнее, мастеровитее. Вряд ли все это куда-то улетучится перед ответным поединком. Тем более, поединком домашним.

Единственное, на что может уповать «Днепр-1» в Афинах – на отсутствие мотивации со стороны оппонента, на его недооценку. Ну и на свой быстрый гол.

Предположим, что свой мяч днепряне забьют. Но он вряд ли поможем им квалифицироваться в следующий раунд ЛЧ. Ставим на результативную ничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Панатинаикос»: Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Схенкенвелд, Коцирас, Вильена, Джуричич, Перес, Бернард, Шпорар, Паласиос

«Днепр-1»: Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Пихаленок, Бабенко, Третьяков, Рубчинский, Гуцуляк, Довбик

1 августа, вторник

«Панатинаикос» – «Днепр-1». Первый матч - 3:1
Афины. Стадион «Аполостос Николаидис». 20:30
ПАНАТИНАИКОС - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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