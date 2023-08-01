Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Панатинаикос – Днепр-1 – 2:2. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Проходит дальше Панатинаикос
01.08.2023 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 2
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 августа 2023, 23:12 | Обновлено 01 августа 2023, 23:18
2376
0

Панатинаикос – Днепр-1 – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда Лиги чемпионов

01 августа 2023, 23:12 | Обновлено 01 августа 2023, 23:18
2376
0
Панатинаикос – Днепр-1 – 2:2. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

Вечером 1 августа в Афинах прошел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3). Во втором матче в Афинах зафиксирована ничья (2:2), и противостояние завершилось в пользу Панатинаикоса.

Греческий Панатинаикос вышел в 3-й раунд ЛЧ на французский Марсель, за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.

Днепр-1 сыграет против Славии из Праги в квалификации Q3 Лиги Европы, матчи пройдут 10 и 17 августа. Первая игра состоится в Чехии, а в ответная – на условно домашней арене днепрян в словацком Кошице.

Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации

Ответный матч, Афины, 1 августа

Панатинаикос (Греция) – Днепр-1 (Украина) – 2:2

Голы: Шпорар, 15, 69 – Довбик, 23, Сарапий, 54

Удаление: Танчик, 75

Первый матч – 3:1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Андраж Шпорар, 15 мин.

ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 23 мин.

ГОЛ! 1:2. Эдуард Сарапий, 54 мин.

ГОЛ! 2:2. Андраж Шпорар, 69 мин.

Видеозапись матча

События матча

75’
Владимир Танчик (Днепр-1) получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Панатинаикос).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Панатинаикос).
По теме:
Рассечение, сотрясение мозга. Волынца забрали в больницу: каково состояние?
КУЧЕР: «Отравились 8 футболистов и 7 сотрудников. Они не спали всю ночь»
Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика
Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 видео голов и обзор Артем Довбик Эдуард Сарапий Андраж Шпорар
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Чигринский был хорошим футболистом, но ему уже 36 лет»
Футбол | 01 августа 2023, 15:28 8
Йожеф САБО: «Чигринский был хорошим футболистом, но ему уже 36 лет»
Йожеф САБО: «Чигринский был хорошим футболистом, но ему уже 36 лет»

Специалист сомневается в качествах игрока

Коленом в голову. Волынец травмировался в матче против Панатинаикоса
Футбол | 01 августа 2023, 21:44 0
Коленом в голову. Волынец травмировался в матче против Панатинаикоса
Коленом в голову. Волынец травмировался в матче против Панатинаикоса

Евгений не смог доиграть дебютный матч в составе команды

МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
Футбол | 01.08.2023, 08:21
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре
Реал установил ценник на Лунина
Футбол | 01.08.2023, 17:18
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина
Серхио Рамос определился с новым клубом
Футбол | 01.08.2023, 10:33
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дарья БОНДАРЬ: «Вся эта желчь вернется вдвойне»
Дарья БОНДАРЬ: «Вся эта желчь вернется вдвойне»
31.07.2023, 11:56 25
Футбол
Суд в москве арестовал российские активы Ахметова за финансирование ВСУ
Суд в москве арестовал российские активы Ахметова за финансирование ВСУ
31.07.2023, 22:27 17
Война
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
01.08.2023, 11:45 15
Футбол
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
31.07.2023, 14:12 5
Футбол
ВИДЕО. Как Костюк ушла с трех матчболов и дожала Андрееску
ВИДЕО. Как Костюк ушла с трех матчболов и дожала Андрееску
01.08.2023, 00:37
Теннис
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
Источник: в Днепре-1 массовое отравление перед игрой с Панатинаикосом
01.08.2023, 13:00 52
Футбол
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
Байндл в трех сетах обыграла Ястремскую на турнире в Праге
31.07.2023, 14:18 8
Теннис
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
01.08.2023, 07:40 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем