Вечером 1 августа в Афинах прошел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

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Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3). Во втором матче в Афинах зафиксирована ничья (2:2), и противостояние завершилось в пользу Панатинаикоса.

Греческий Панатинаикос вышел в 3-й раунд ЛЧ на французский Марсель, за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.

Днепр-1 сыграет против Славии из Праги в квалификации Q3 Лиги Европы, матчи пройдут 10 и 17 августа. Первая игра состоится в Чехии, а в ответная – на условно домашней арене днепрян в словацком Кошице.

Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации

Ответный матч, Афины, 1 августа

Панатинаикос (Греция) – Днепр-1 (Украина) – 2:2

Голы: Шпорар, 15, 69 – Довбик, 23, Сарапий, 54

Удаление: Танчик, 75

Первый матч – 3:1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Андраж Шпорар, 15 мин.

ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 23 мин.

ГОЛ! 1:2. Эдуард Сарапий, 54 мин.

ГОЛ! 2:2. Андраж Шпорар, 69 мин.

Видеозапись матча