Панатинаикос – Днепр-1 – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда Лиги чемпионов
Вечером 1 августа в Афинах прошел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3). Во втором матче в Афинах зафиксирована ничья (2:2), и противостояние завершилось в пользу Панатинаикоса.
Греческий Панатинаикос вышел в 3-й раунд ЛЧ на французский Марсель, за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.
Днепр-1 сыграет против Славии из Праги в квалификации Q3 Лиги Европы, матчи пройдут 10 и 17 августа. Первая игра состоится в Чехии, а в ответная – на условно домашней арене днепрян в словацком Кошице.
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации
Ответный матч, Афины, 1 августа
Панатинаикос (Греция) – Днепр-1 (Украина) – 2:2
Голы: Шпорар, 15, 69 – Довбик, 23, Сарапий, 54
Удаление: Танчик, 75
Первый матч – 3:1
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Андраж Шпорар, 15 мин.
ГОЛ! 1:1. Артем Довбик, 23 мин.
ГОЛ! 1:2. Эдуард Сарапий, 54 мин.
ГОЛ! 2:2. Андраж Шпорар, 69 мин.
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист сомневается в качествах игрока
Евгений не смог доиграть дебютный матч в составе команды