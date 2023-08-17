Они старались. Днепр-1 не смог победить Славию

В четверг, 17 августа, украинский «Днепр-1» и чешская «Славия» сыграли ответный матч третьего квалификационного раунда квалификации Лиги Европы УЕФА. Встреча состоялась в Кошице (Словакия) на поле местной Футбольной арены. Поединок завершился вничью.

В начале этого сезона участники еврокубковых квалификаций от Украины с самого начала своих выступлений положили начало очень негативной тенденции. У нас что ни четверг, то сразу «черный», поскольку хотя бы один коллектив терпит досадное поражение с соответствующими для себя и страны последствиями. На прошлой неделе сразу две команды, «Днепр-1» и киевское «Динамо», уступили, и днепряне при этом еще и сгорели в гостях у пражской «Славии» со счетом 0:3.

Сразу нужно быть откровенными – никто не рассчитывал на фантастический успех коллектива Александра Кучера, тогда как скорее от СК требовали просто сыграть в такой футбол, за который потом будет не стыдно. И украинская команда именно так и поступила. Минимальное количество изменений в стартовом составе, но при этом возвращение Александра Пихальонка, дало возможность «Днепру-1» сдерживать давление от соперников в начальной фазе противостояния, а затем и навязать собственный футбол.

«Славия» решила, что ей будет достаточно сыграть в экономном режиме, к чему только подстрекал счет по сумме двух встреч, и потому от чешского коллектива мы, в лучшем случае, видели вертикальный футбол в атаке. Но и таким образом «красная звезда» создала нам достаточно проблем для того, чтобы у Кинарейкина были заботы у линии собственных ворот. Моменты с выходами на свидание от Юречки и ван Бурена заставляли хвататься за голову – неужели мы снова должны стать свидетелями кучи мячей в воротах днепрян?

Впрочем, обошлось без последствий, потому что молодой голкипер умело выполнял свою работу. А под занавес первого тайма «Днепр-1» вообще вышел вперед. Рубчинский зацепился за мяч перед чужим штрафным, после скидки от Бабенко, после чего прицельным дальним выстрелом поразил правый нижний угол чужих ворот.

Поскольку свисток на перерыв раздался почти мгновенно после этого, «Славия» получила полноценный гол в раздевалку. Но не нужно было давать волю эмоциям – все понимали общее положение дел в противостоянии. Поэтому команда Кучера получила шанс зацепиться хотя бы за маленькую победу, однако не справилась.

На 52 минуте Юречку отправил на левый фланг штрафной пас от центральной линии в исполнении Провода, после чего полузащитник пробил под Кинарейкиным. Всем тогда показалось, что был офсайд, однако VAR придерживался противоположного мнения, а значит, и преимущество «Днепра-1» по счету растаяло.

В дальнейшем украинский коллектив пытался вернуться к атакующим действиям на чужой половине, но у него это получалось очень плохо. Замены от тренерского штаба игру никак не ускорили, а значит, состоялся закономерный вылет «Днепра-1» в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, где команда сыграет против «Спартака» из Трнавы. Пражская «Славия» будет соперничать тем временем с нашей луганской «Зарей».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Днепр-1» – «Славия» – 1:1 (первый матч – 0:3)

Рубчинский (45+1) – Юречка (52).

Гуцуляк (25), Бабенко (70).

«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец (Сваток, 73), Сарапий, Пасич, Бабенко, Пихаленок (Леднев, 73), Рубчинский (Танчик, 77), Горбунов (Кивинда, 64), Гуцуляк, Филиппов (Билл, 64).

«Славия»: Коларж, Масопуст (Доудера, 70), Голеш, Усу, Провод, Зафейрис, Оскар (Громада, 85), Шранц (Влчек, 70), Шевчик, Юречка (Юрасек, 85), Ван Бюрен (Хитил, 75).

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Стадион: Футбольная арена (г. Кошице, Словакия)

ДНЕПР-1 – СЛАВИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА