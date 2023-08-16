В четверг, 17 августа, украинский «Днепр-1» и чешская «Славия» проведут ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА. Встреча состоится в городе Кошице (Словакия) на поле местной Футбольной арены. Начало запланировано на 21:00 по киевскому времени.

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«Днепр-1» в поединках еврокубков этого сезона еще не одержал ни одной победы. В квалификации Лиги чемпионов подопечные Кучера не смогли добиться позитивного результата в противостоянии с греческим «Панатинаикосом» (1:3, 2:2). Первый матч против пражской «Славии» оказался провальным для днепрян – 0:3. Первый удар по воротам хозяев поля игроки украинского клуба нанесли только в последнюю двадцатиминутку матча. В чемпионате Украины в минувший уик-энд днепряне не смогли победить «Минай» – ничья 1:1.

Для «Славии» матч против «Днепра-1» был первым в еврокубковой кампании этого сезона. Подопечные тренера Йиндржиха Трпишовски выглядели более чем уверенно и добились заслуженной победы. В национальном чемпионате пражский клуб выиграл четыре матча из четырёх. После поединка с украинским клубом «Славия» одолела «Младу» (Болеслав) со счетом 1:0 и делит с пражской «Спартой» лидерство в чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Славия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.