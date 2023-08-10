Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии

Еврокубковые приключения украинских клубов снова привлекали зрительское внимание посреди рабочей недели. В частности, выступления днепровского «Днепра-1» в статусе «серебряного» призера Премьер-лиги по итогам прошедшей кампании в квалификации Лиги чемпионов УЕФА ничем хорошим нам не запомнились, однако неудача в противостоянии против греческого «Панатинайкоса» не указывала на необходимость для команды Александра Кучера останавливать свой путь.

Лига Европы и ее групповой этап – чем не цель для достижения по итогам летней части сезона? Тем более что год назад днепряне не смогли попасть в основной раунд этого турнира, оказавшись в итоге в Лиге конференций. Отправить украинский коллектив по тому же пути на этот раз угрожала пражская «Славия», которая также завоевала «серебро», но в рамках чешского первенства. Единственное отличие между командами – футболисты Индржиха Трпышовски еще не стартовали в международных баталиях этого футбольного года.

Однако за первые минуты игры на поле, очень плохого качества, «Эден Арены» казалось, что соперники никоим образом не нуждаются в получении дополнительных игровых кондиций. Защита команды Кучера оказалась под таким давлением, что оставалось лишь прижаться к собственным владениям и обезопасить себя от быстро пропущенного мяча. Это сделать в итоге так и не удалось, поэтому прострел Масопуста с правого фланга на ближнем углу вратарской уже на пятой минуте завершил Шранц.

Далее стало заметно, насколько «Днепру-1» не хватает теперь уже игрока испанской «Жироны» Артема Довбика и заболевшего Александра Пихаленка в звене атаки. А тут еще и на ровном месте досадную травму получил Максим Третьяков, поэтому Богдан Леднев был вынужден дебютировать в авральном режиме. Согласно плану Кучера, с первых минут стартовал другой новичок Александр Филиппов, но в первом тайме игра проходила исключительно на половине днепрян.

Еще одной проблемой для гостей стали стандарты соперников. Иногда казалось, что у «Спарты» готовый сценарий розыгрыша на любой вкус, так что не удивительно, что одна из подач углового на ближнюю штангу таки завершилась сбросом под пустые на Шранца где-то под занавес первого тайма. В общем, мы могли только отметить относительное спокойствие в игре футболистов из Украины при условии давления со стороны соперников, но даже для удержания минимально необходимого результата этого было недостаточно.

После перерыва Кучер продемонстрировал, что готов реагировать на происходящее на футбольном поле. Однако замена Пасича лишь добавила немного свежести на правом фланге защиты, но никак не повлияла на общую надежность обороны. Днепряне продолжали играть без оглядки на чужие ворота, и едва не пропустили третий быстрый мяч уже на 51 минуте, когда Лингр забросил на левый фланг штрафной на Юречку, а тот расстрелял Кинарейкина. Повезло, что арбитр на VAR увидел офсайд.

А вот дальше произошел эпизод, который должен существенно повлиять на ход событий. Огбу в центре поля прыгнул прямой ногой в грудь Гуцуляка и очень удивился, когда увидел перед собой прямую красную карточку. Однако, какие выводы сделал из этого эпизода «Днепр-1»? Что нужно идти в атаку? Да нет же! Лучше пересидеть на собственной половине, а на 81 минуте пропустить в третий раз в рамках правил. Пасич не смог выбить отскок у правого угла вратарской, чем воспользовался Валлем и, кажется, похоронил любые надежды команды Кучера сыграть дальше против «Зари».

Через неделю, 17 августа, днепровский «Днепр-1» и пражская «Славия» сыграют в ответном матче в Кошице.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Славия» – «Днепр-1» – 3:0

Шранц (5, 38), Валлем (81).

Масопуст (90+6) - Сваток (41), Бабенко (53), Леднев (71), Рубчинский (74), Кравец (88).

Огбу (59).

«Славия»: Коларж, Масопуст, Голеш, Огбу, Провод, Зафейрис (Юрасек, 90), Оскар, Шранц, Лингр (Шевчик, 81), Юречка (Валлем, 80), Ван Бюрен (Читил, 80).

«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Адамюк (Билл, 81), Сваток (Пасич, 46), Третьяков (Леднев, 12), Бабенко (Пихаленок, 61), Бланко, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов (Кивинда, 81).

Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия).

Стадион: «Эден Арена» (Прага, Чехия).

СЛАВИЯ ПРАГА – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ