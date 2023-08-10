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Лига Европы
Славия Прага
10.08.2023 20:00 – FT 3 : 0
Днепр-1
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Лига Европы
10 августа 2023, 21:59 | Обновлено 10 августа 2023, 22:28
5009
49

Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии

Подопечные Александра Кучера по всем статьям уступили клубу из Чехии

10 августа 2023, 21:59 | Обновлено 10 августа 2023, 22:28
5009
49
Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии
СК «Днепр-1»

Еврокубковые приключения украинских клубов снова привлекали зрительское внимание посреди рабочей недели. В частности, выступления днепровского «Днепра-1» в статусе «серебряного» призера Премьер-лиги по итогам прошедшей кампании в квалификации Лиги чемпионов УЕФА ничем хорошим нам не запомнились, однако неудача в противостоянии против греческого «Панатинайкоса» не указывала на необходимость для команды Александра Кучера останавливать свой путь.

Лига Европы и ее групповой этап – чем не цель для достижения по итогам летней части сезона? Тем более что год назад днепряне не смогли попасть в основной раунд этого турнира, оказавшись в итоге в Лиге конференций. Отправить украинский коллектив по тому же пути на этот раз угрожала пражская «Славия», которая также завоевала «серебро», но в рамках чешского первенства. Единственное отличие между командами – футболисты Индржиха Трпышовски еще не стартовали в международных баталиях этого футбольного года.

Однако за первые минуты игры на поле, очень плохого качества, «Эден Арены» казалось, что соперники никоим образом не нуждаются в получении дополнительных игровых кондиций. Защита команды Кучера оказалась под таким давлением, что оставалось лишь прижаться к собственным владениям и обезопасить себя от быстро пропущенного мяча. Это сделать в итоге так и не удалось, поэтому прострел Масопуста с правого фланга на ближнем углу вратарской уже на пятой минуте завершил Шранц.

Далее стало заметно, насколько «Днепру-1» не хватает теперь уже игрока испанской «Жироны» Артема Довбика и заболевшего Александра Пихаленка в звене атаки. А тут еще и на ровном месте досадную травму получил Максим Третьяков, поэтому Богдан Леднев был вынужден дебютировать в авральном режиме. Согласно плану Кучера, с первых минут стартовал другой новичок Александр Филиппов, но в первом тайме игра проходила исключительно на половине днепрян.

Еще одной проблемой для гостей стали стандарты соперников. Иногда казалось, что у «Спарты» готовый сценарий розыгрыша на любой вкус, так что не удивительно, что одна из подач углового на ближнюю штангу таки завершилась сбросом под пустые на Шранца где-то под занавес первого тайма. В общем, мы могли только отметить относительное спокойствие в игре футболистов из Украины при условии давления со стороны соперников, но даже для удержания минимально необходимого результата этого было недостаточно.

После перерыва Кучер продемонстрировал, что готов реагировать на происходящее на футбольном поле. Однако замена Пасича лишь добавила немного свежести на правом фланге защиты, но никак не повлияла на общую надежность обороны. Днепряне продолжали играть без оглядки на чужие ворота, и едва не пропустили третий быстрый мяч уже на 51 минуте, когда Лингр забросил на левый фланг штрафной на Юречку, а тот расстрелял Кинарейкина. Повезло, что арбитр на VAR увидел офсайд.

А вот дальше произошел эпизод, который должен существенно повлиять на ход событий. Огбу в центре поля прыгнул прямой ногой в грудь Гуцуляка и очень удивился, когда увидел перед собой прямую красную карточку. Однако, какие выводы сделал из этого эпизода «Днепр-1»? Что нужно идти в атаку? Да нет же! Лучше пересидеть на собственной половине, а на 81 минуте пропустить в третий раз в рамках правил. Пасич не смог выбить отскок у правого угла вратарской, чем воспользовался Валлем и, кажется, похоронил любые надежды команды Кучера сыграть дальше против «Зари».

Через неделю, 17 августа, днепровский «Днепр-1» и пражская «Славия» сыграют в ответном матче в Кошице.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Славия» – «Днепр-1» – 3:0

Шранц (5, 38), Валлем (81).

Масопуст (90+6) - Сваток (41), Бабенко (53), Леднев (71), Рубчинский (74), Кравец (88).

Огбу (59).

«Славия»: Коларж, Масопуст, Голеш, Огбу, Провод, Зафейрис (Юрасек, 90), Оскар, Шранц, Лингр (Шевчик, 81), Юречка (Валлем, 80), Ван Бюрен (Читил, 80).

«Днепр-1»: Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Адамюк (Билл, 81), Сваток (Пасич, 46), Третьяков (Леднев, 12), Бабенко (Пихаленок, 61), Бланко, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов (Кивинда, 81).

Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия).

Стадион: «Эден Арена» (Прага, Чехия).

СЛАВИЯ ПРАГА – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 49
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Viktor Shuper
після такого тренер має піти сам. гра просто ганьба повна
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+21
Bualur
Це ганьба!  Як можна так "грати"?  Нудно, безвільно, без думки.  Жодної  комбінації, жодного швидкісного вривання, жодного виграного єдиноборства.  Навіть у більшості – 90% передач упоперек і назад.  Окрім блювотного рефлексу, жодних емоцій.  На жаль далі буде лише гірше
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+14
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Владислав Антонов
Все ясно, рівень нашого футбола пробив дно.
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+12
tato88
сумне видовище
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+11
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Владимир одесский
Ох..їти можна, ці поци спромоглися граючи майже весь другий тайм у більшості не забити, ще й пропустити. Це дно! Кучер, іди к чортам собачим у відставку!
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+10
Andrey Ilyashenko
Зя за.упа не змогла нанести жодного удару за 90 хв. Жодного, граючи у більшості суттевий відрізок часу.  Ось чим закінчуються ліві пенальті і голи в УПЛ. 
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+10
анDрей
Кучер нахер с команды
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+9
Показать Скрыть 3 ответа
ALKOSruLKA
Вчасно Довбик втік з цього колгоспу. На полі були чехи і якась отара, яка не може звязати 2 паси... Гра в більшості - взагалі топ! 3 пропущених, а могло бути 7... 5 жовтих... куди ці віслюки в ЛЧ рвались?
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+8
osso
Для меня Днепр. Днище донное. 2 удара за весь матч.
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+8
Андрій Полоз
А я після поразки "Ворскли" писав, що "Дніпро-1" і "Зоря" зіграють не краще, а "Динамо" і "Шахтар" не набагато краще... Писав "Ось побачите..." І зараз побачили... А потім "Славія" винесе і "Зорю".
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+4
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osso
Главное продать подороже лидера команды. А на рейтинг страны насрать. Позорище
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+4
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AleksDnipro
Черговий коментар фізручєли: "Дитячі помилки, поле погане..".
Правильно написали, все що буде далі – втрата часу.
Ми звичайно на злості зараз винесемо Мінай і підуть розмови, що треба забути матч і таке інше.
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+4
kadaad .
Непонятно зачем эти люди в футболках Днепра выходили на поле.
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+4
shoko
Щиро бажаю перемог на євроарені усім українським клубам незалежно від емоцій до них у ЧУкрі. Давайте дивитися правді в очі. Вище групи Ліги Конференцій, а Шахтарю Ліги Європи - нашим командам немає чого робити у Європі. Дуже низький рівень наших клубів. Бо у нас війна. І це реальність яку треба сприймати і не чекати від них дива. Ворскла, Дніпро-1 - показали свій справжній рівень. Динамо зараз ще покусається - тому що зразу стартує у своєму турнірі.
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+3
coba777
Винен суддя. Якщо  він хоча б трьох вилучив, шанси на перемогу були .
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+3
саня лысый
Дякувати богу, що в ЛЧ випадково не пробилися, було б ще те видовище!
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+3
gvs58
Вони навмисно програли, щоб не зменшувати представництво наших клубів в європейських турнірах. Тепер на Зорю не вийдуть.
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+3
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Sunrise
Це жах! Що тут ще додати?
Зорі також буде дуже важко, як і очікувалося.
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+3
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Bender
А на что вы рассчитывали? Когда это днепр 1 стал сильнее опытной и постоянно играющей в еврокубках Славии? Тут только шахтер и динамо тех времён могли пройти и то не без труда. А Днепр это и так было приятно без шансов 
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+2
an52
А було ж чимало розгніваних коментів, чому УЄФА не розвело Днупро і Зорю у відборі 
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+2
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