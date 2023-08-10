Славия – Днепр-1 – 3:0. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы
10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
«Днепр-1» пропустил быстрый гол. Иван Шранц замкнул прострел с фланга Йозефа Масопуста на 5-й минуте (1:0).
На 37-й минуте команда Кучера пропустила второй гол. Иван Шранц оформил дубль после подачи с углового (2:0).
А На 81-й минуте украинский клуб пропустил третий гол, у хозяев поля отличился Конрад Валлем (3:0), хотя в этот момент чешская команда играла вдесятером после удаление игрока.
Лига Европы. 3-й раунд, Первый матч, 10 августа
Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина) – 3:0
Гол: Шранц, 5, 37, Валлем, 81
Удаление: Огбу, 58 (Славия)
Славия – Днепр-1. Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Раскрыты новые страшные факты о президенте «Ингульца»
Яремчук забил гол на 77-й минуте и установил окончательный счет в матче