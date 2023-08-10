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Лига Европы
Славия Прага
10.08.2023 20:00 – FT 3 : 0
Днепр-1
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Лига Европы
10 августа 2023, 23:05 | Обновлено 10 августа 2023, 23:34
1556
0

Славия – Днепр-1 – 3:0. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы

10 августа 2023, 23:05 | Обновлено 10 августа 2023, 23:34
1556
0
Славия – Днепр-1 – 3:0. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
FH

10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

«Днепр-1» пропустил быстрый гол. Иван Шранц замкнул прострел с фланга Йозефа Масопуста на 5-й минуте (1:0).

На 37-й минуте команда Кучера пропустила второй гол. Иван Шранц оформил дубль после подачи с углового (2:0).

А На 81-й минуте украинский клуб пропустил третий гол, у хозяев поля отличился Конрад Валлем (3:0), хотя в этот момент чешская команда играла вдесятером после удаление игрока.

Лига Европы. 3-й раунд, Первый матч, 10 августа

Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина) – 3:0

Гол: Шранц, 5, 37, Валлем, 81

Удаление: Огбу, 58 (Славия)

Славия – Днепр-1. Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Conrad Wallem (Славия Прага).
58’
Igoh Ogbu (Славия Прага) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Юречка (Славия Прага).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Славия Прага).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Славия Прага).
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Лига Европы Славия Прага Йозеф Масопуст Днепр-1 видео голов и обзор Славия - Днепр-1 Иван Шранц Конрад Валлем
Источник Sport.ua
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