Славия – Днепр-1 – 3:0. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча

10 августа проходит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

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Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

«Днепр-1» пропустил быстрый гол. Иван Шранц замкнул прострел с фланга Йозефа Масопуста на 5-й минуте (1:0).

На 37-й минуте команда Кучера пропустила второй гол. Иван Шранц оформил дубль после подачи с углового (2:0).

А На 81-й минуте украинский клуб пропустил третий гол, у хозяев поля отличился Конрад Валлем (3:0), хотя в этот момент чешская команда играла вдесятером после удаление игрока.

Лига Европы. 3-й раунд, Первый матч, 10 августа

Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина) – 3:0

Гол: Шранц, 5, 37, Валлем, 81

Удаление: Огбу, 58 (Славия)

Славия – Днепр-1. Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча