КУЧЕР: «Кредит доверия ко мне? Это нужно спрашивать руководство клуба»

В первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы команда Александра Кучера позорно проиграла «Славии» (0:3). По сути, после этого ответный матч превращается в формальность и днепряне, похоже, будут играть в 4-м раунде квалификации Лиги конференций.

– То, что мы планировали сделать сегодня, мы, конечно, не сделали. Надо было разыгрывать мяч, входить в зоны. Почему-то ребята испугались, начали просто бить вперед и дарить мяч сопернику, а потому мы пропустили первый гол. Какая-то суматоха была в первые минуты и очень много ошибок. Играть было тяжело, ведь ребята все еще не восстановились после последствий отравления. Также был большой двухдневный переезд и было видно, что игроки не восстановили силы. Очень тяжело им было.

– Учитывая результат, видите ли вы какие-либо шансы в ответном матче?

– Результат, конечно не в нашу пользу – очень неприятный счет перед ответным матчем. Сейчас главное восстановить ребят в первую очередь психологически и физически, ведь у нас через два дня уже игра чемпионата, а уже после этого будем думать о ответном матче. Надо успеть восстановиться. Снова сейчас будет долгий переезд, после чего сразу будем играть.

– Насколько серьезно повреждено у Максима Третьякова?

– Надо сделать медосмотр. У него пошло колено, это может быть серьезное повреждение, но нужно сделать МРТ, чтобы делать окончательные выводы.

– В чем вы видите главное отличие по игре между соперниками?

– Мы понимали, что «Славия» очень сильна в физическом плане, навязывает много борьбы и в этом аспекте мы, конечно, сегодня уступили.

– Насколько велик кредит доверия к вам от руководства клуба?

– Думаю, что об этом нужно спросить у руководства клуба.

Отметим, что в четвертом раунде квалификации Лиги конференций соперником проигравшего в этой дуэли станет победитель пары Лех Познань (Польша) / Спартак Трнава (Словакия).