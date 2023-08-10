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  4. КУЧЕР: «Кредит доверия ко мне? Это нужно спрашивать руководство клуба»
Лига Европы
10 августа 2023, 22:55 | Обновлено 10 августа 2023, 23:18
1308
8

КУЧЕР: «Кредит доверия ко мне? Это нужно спрашивать руководство клуба»

Наставник «Днепра-1» – о поражении «Славии»

10 августа 2023, 22:55 | Обновлено 10 августа 2023, 23:18
1308
8
КУЧЕР: «Кредит доверия ко мне? Это нужно спрашивать руководство клуба»
СК Днепр-1. Александр Кучер

В первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы команда Александра Кучера позорно проиграла «Славии» (0:3). По сути, после этого ответный матч превращается в формальность и днепряне, похоже, будут играть в 4-м раунде квалификации Лиги конференций.

– То, что мы планировали сделать сегодня, мы, конечно, не сделали. Надо было разыгрывать мяч, входить в зоны. Почему-то ребята испугались, начали просто бить вперед и дарить мяч сопернику, а потому мы пропустили первый гол. Какая-то суматоха была в первые минуты и очень много ошибок. Играть было тяжело, ведь ребята все еще не восстановились после последствий отравления. Также был большой двухдневный переезд и было видно, что игроки не восстановили силы. Очень тяжело им было.

– Учитывая результат, видите ли вы какие-либо шансы в ответном матче?
– Результат, конечно не в нашу пользу – очень неприятный счет перед ответным матчем. Сейчас главное восстановить ребят в первую очередь психологически и физически, ведь у нас через два дня уже игра чемпионата, а уже после этого будем думать о ответном матче. Надо успеть восстановиться. Снова сейчас будет долгий переезд, после чего сразу будем играть.

– Насколько серьезно повреждено у Максима Третьякова?
– Надо сделать медосмотр. У него пошло колено, это может быть серьезное повреждение, но нужно сделать МРТ, чтобы делать окончательные выводы.

– В чем вы видите главное отличие по игре между соперниками?
– Мы понимали, что «Славия» очень сильна в физическом плане, навязывает много борьбы и в этом аспекте мы, конечно, сегодня уступили.

– Насколько велик кредит доверия к вам от руководства клуба?
– Думаю, что об этом нужно спросить у руководства клуба.

Отметим, что в четвертом раунде квалификации Лиги конференций соперником проигравшего в этой дуэли станет победитель пары Лех Познань (Польша) / Спартак Трнава (Словакия).

По теме:
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Без шансов. Днепр-1 проиграл Славии
Александр Кучер Днепр-1 Славия - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 8
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Мирко Градович
Та який кредит довіри? Сам іди ..... В нас тренери і керівництво садомазохісти, команди на дні, гри нема, а тренер ниє муть всяку, вмісто того аби подати у відставку,  нє воно буле сидіти до останнього.    А команда просто дно повне... Жодного пасу, жодного удару, стадо тупняків
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+8
AleksDnipro
"Чомусь хлопці злякалися", "якась метушня", "Грати було важко сьогодні, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння.".
Бл....ь, оце посміховисько
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+7
ALKOSruLKA
Нормальний футболіст/тренер в країну, де війна,  не прийде.... от і будем позоритися... Я лише не розумію, навіщо цих імп0тентів випускати за кордон? чим вони краще інших чоловіків призовного віку?
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+7
Phantom
Бідні ви наші, може ще пожаліти вас? Ганьба вам за такий футбол,  совісті немає взагалі
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+5
Maks23
Сам бы в отставку подал бы..а там увидели б какое доверие у клуба...
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+2
India Life
Йди в дупу
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+2
Spaceman
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+1
Владимир одесский
Блять та після матчу з греками те ж саме говорив, що хлопці злякалися! Це сука гравці команди віце чемпіона країни, чи купка обісравшихся кошенят? 
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0
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