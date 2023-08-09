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  4. Славия Прага – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
09 августа 2023, 22:10 |
1077
6

Славия Прага – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Украинский след у чешского соперника не оставляет равнодушным

09 августа 2023, 22:10 |
1077
6
Славия Прага – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
СК Днепр-1

В четверг, 10 августа, в Праге на стадионе «Эден Арена» состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют пражская «Славия» и украинский «Днепр-1». Стартовый свисток бельгийского рефери Лоуренса Виссера прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Славия Прага


Постепенно «Днепр-1» познает ширину географии европейского футбола. На этот раз приключения заведут команду Александра Кучера в столицу Чехии, где отнюдь не гостеприимный прием готовит для нее местная «Славия». «Эден Арена», хотя китайские владельцы уже переименовали ее на свой манер в «Синобо Стедиум», всегда славилась безумной поддержкой, поэтому карта родных стен соперниками с более чем 100-летней истории обещает быть разыгранной на максимум.

Да и исключительно в спортивном плане «красно-белые» под руководством местного специалиста с логопедическим сочетанием имени и фамилии, Йиндржихом Трпишовским, очень сильны на старте нового сезона. Да, «Славия» избежала неблагодарной участи в виде матчей второго раунда квалификации, но на внутренней арене это никоим образом не помешало ей добыть три подряд победы. Клубок конкуренции против соседей в лице «Спарты» от этого только начал стремительно закручиваться, а в прошлом сезоне дошло до того, что «лоскутным» не хватило каких-то ничтожных дополнительных показателей при равенстве очков с наиболее принципиальным соперником. Могли быть и «золотые» медали», что вполне соответствует уровню этого коллектива.

Приятно, что в команде Трпишовского нынче одним из наиболее многообещающих исполнителей может считаться центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров, но после чемпионата Европы и на фоне аренды в австрийский ЛАСК его как-то не спешили заявлять на еврокубки. Увы, как и другого игрока его позиции с нашим паспортом – Тараса Качарабу. Сантиментов по отношению к «Славии» таким образом у нас должно поубавиться.

Очевидно, что и без пары украинцев у Трпишовского есть, кому играть в предстоящей дуэли. Тут и опытные Станислав Тецл с Миком ван Буреном и Лукашем Масопустом должны помочь команде. А прогресс Ондрея Лингра, Матея Юрашека и Мухамеда Тиджани уже видят в больших европейских клубах. В целом, соперники аж на два года в среднем моложе игроков «Днепра-1», но в последнее время все ниже и ниже падают по сетке еврокубков – от группы Лиги чемпионов против «Интера», «Барселоны» и «Боруссии» Дортмунд до провала в компании «Сивасспора», «ЧФР» и «Балкани» в Лиге конференций прошло всего три года.

Днепр-1


В качестве «серебряного» призера украинской Премьер-лиги образца прошлого сезона нынешнюю кампанию коллектив Александра Кучера начинал раньше всех остальных команд страны – во втором раунде отбора к Лиге чемпионов УЕФА. Однако достаточно быстро стало понятно, что даже на примере соперничества против греческого «Панатинайкоса» днепровский «Днепр-1» нынче не может составить конкуренцию лидерам других более-менее футбольных стран, поэтому уровень амбиций пришлось немного поубавить.

Впрочем, ничего страшного – групповой этап Лиги Европы в прошлом году оказался для СК и вовсе недостижимым препятствием, но тогда стартовала команда на уровне актуальной ситуации луганской «Зари», поэтому провалиться удалось прямиком в квартет Лиги конференций, где и состоялся большой дебют на международной арене для клуба. В этот раз такой опции не будет даже в худшем из возможных сценарии – если «Днепр-1» уступит «Славии» по итогам дуэли, то будет играть в плей-офф квалификации третьего по силам турнира против сильнейшего из пары «Лех» – «Спартак» Трнава, которая также выглядит достаточно опасно. А вот если днепряне обыграют чешский коллектив, то тут уже станет совсем интересно – придется бороться непосредственно против «Зари», но так у нас хоть точно будет +2 команды в группах.

Остается открытым вопрос – за счет чего «Днепру-1» предстоит преодолевать сопротивление, и оборону – в первую очередь, соперников. Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ, нападающий Артем Довбик, уже стал игроком испанской «Жироны», тогда как в последнем матче чемпионата на его позиции не особо блистал новичок команды Максим Третьяков, который центральным нападающим играет постольку поскольку.

Свежим трансфером команды Кучера вот только недавно стал Богдан Леднев – но и тут, явный промах в кадровом плане, так как бывший игрок «Динамо» уж точно не закроет проблемное острие в атаке. Вот и выходит, что в еврокубках надо продвигаться, но центрального форварда, да еще чтобы и забивным был хотя бы вполовину от Довбика, у днепрян попросту нет. А это было чуть ли не половиной успеха на пути к «серебру». Конечно, менее громким на фоне Леднева стало подписание Александра Филиппова – и вот тут уже попадание что надо. Вот только два гола и три голевых передачи в прошлом сезоне за «Сент-Трюйден» выглядят таким себе итогом для 30-летнего футболиста, по идее, на пике формы. Но хотя бы позицию закроет без проблем.

Ориентировочные составы


«Славия» Прага: Коларж – Огбу, Голеш, Влчек – Провод, Зафейрис, Дорли, Масопуст – Лингр, Юреска, ван Бурен.

«Днепр-1»: Кинарейкин – Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Е. Пасич – Бланко, Бабенко – Третьяков, Пихаленок, Мирошниченко – Филиппов.

Не сыграют: Танчик.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева сыграют на максимальный результат. Наша ставка – Фора (-1.5). «Славия» Прага.

10 августа, четверг

«Славия» Прага – «Днепр-1»
Прага. «Эден Арена». 20:00
Прямая ТВ-трансляция – УНИАН ТВ
СЛАВИЯ ПРАГА – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Арбитр: Лоуренс Виссер (Ломмел, Бельгия)
Прогноз Sport.ua – 3:1
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Лига Европы Славия Прага Днепр-1 Славия - Днепр-1 прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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AleksDnipro
У Кучера зараз склад можливостей. Окрім Піхальонка, Рубчинського, Бланко, Гуцуляка, тут тобі і Лєднєва став, і Піреса, і Третякова, і Білла, зараз ще Марко Андре прийїде, буде конкурувати з Філіппом та Ківіндою. Є Когут. Когось 100% відсіять. Найсильніша група атаки в Україні. Користуйся, все в твоїх руках. 
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+3
AleksDnipro
Бабуся, схоже, починає входити в азарт і ловити поступовий кураж. Будемо боротися за чемпіонство в цьому сезоні.
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+1
Умник
Армин играет за Славию
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0
an52
Навіть традиційно оптимістичний спорт.юа не вірить у Дніпро
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Андрей Залищук
короче Дніпро буде в ЛК
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-5
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