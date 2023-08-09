Славия Прага

Украинский «Днепр-1» и чешская «Славия» в четверг, 10 августа, встретятся в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится в Праге, на стадионе «Эден Арена». Начало – в 20:00 по киевскому времени.

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«Днепр-1» не смог преодолеть 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Первый матч подопечные Александра Кучера проиграли греческому «Панатинаикосу» со счетом 1:3, в ответном сыграли вничью 2:2. В национальном чемпионате днепровский клуб стартовал с победы над житомирским «Полесьем» со счетом 2:1.

Пражская «Славия» прошлый чемпионат Чехии закончила на втором месте, только по дополнительным показателям уступив землякам из «Спарты». Эти же команды встречались в финале национального кубка. Сильнее оказалась «Славия» - 2:0. Новый чемпионат команда начала с трех побед подряд: «Градец Кралове» – 2:0, «Ческе-Будеевице – 3:1», «Злин» – 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Славия» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.